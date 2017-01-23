مدارس اطراف پلاسکو دایر است

حمید شاه منصوری مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۲ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دایر بودن مدارس حوالی پلاسکو گفت: با توجه به اینکه شرایط در حوالی پلاسکو رو به بهبود است مدارس امامیه و راه امام پس از دو روز تعطیلی امروز چهارم بهمن ماه دایر شدند و به فعالیت خود ادامه دادند.

پنجشنبه ۳۰ دی ماه ساختمان پلاسکو در تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و فردوسی دچار حریق شد. در پی ادامه آتش سوزی, ساختمان پلاسکو به طور کامل فرو ریخت.

مدارس حوالی این منطقه در روزهای شنبه دوم بهمن و یکشنبه سوم بهمن ماه به دلیل هوای آلوده و دود تعطیل شدند.



