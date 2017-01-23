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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۷

مدارس اطراف پلاسکو دایر است

مدارس اطراف پلاسکو دایر است

مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۲ گفت: مدارس «امامیه» و «راه امام» در حوالی پلاسکو  پس از دو روز تعطیلی امروز  چهارم بهمن ماه دایر شد.

حمید شاه منصوری مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۲ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دایر بودن مدارس حوالی پلاسکو گفت: با توجه به اینکه شرایط در حوالی پلاسکو رو به بهبود است مدارس امامیه و راه امام پس از دو روز تعطیلی امروز  چهارم بهمن ماه دایر شدند و به فعالیت خود ادامه دادند.

پنجشنبه ۳۰ دی ماه ساختمان پلاسکو در تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و فردوسی دچار حریق شد. در پی ادامه آتش سوزی, ساختمان پلاسکو به طور کامل فرو ریخت.
مدارس حوالی این منطقه در روزهای شنبه دوم بهمن و یکشنبه سوم بهمن ماه به دلیل هوای آلوده و دود تعطیل شدند.


 

کد مطلب 3884951

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