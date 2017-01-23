آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت ۲۸ بهمن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در مراکز تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد در روز ۲۸ بهمن برگزار می‌شود.

کارت ورود به جلسه آزمون از روز ۲۶ بهمن در سایت مرکز سنجش قابل دسترسی است.

پس از برگزاری آزمون در بهمن ماه کارنامه داوطلبان در روز ۸ اسفند از طریق سایت در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

سطح آزمون MHLE در حد آزمون تافل است و گواهی صادر شده تا ۲ سال اعتبار خواهد داشت.

افرادی که در آزمون MHLE نمره بالای ۵۰ به دست آورند مجاز به شرکت در دوره های دکتری تخصصی Ph.D هستند.

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴۰ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درک مطلب نوشتاری ) و ۱۰۰ نمره (بدون نمره منفی) است.