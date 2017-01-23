هدف من اشاعه فرهنگ قرآنی است/ افکار الهی و غذای قرآنی داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید خدادادی پژوهشگر و بنیانگذار طب قرآنی با حضور در برنامه «شابک» در خصوص طب قرآنی و طب نوین گفت: ۲۶ سال است در زمینه طب قرآنی تحقیق کرده ام و همیشه طب قرآنی را انتخاب می کنم اما طب نوین هم جای خود را دارد. تفاوت عمده ای بین طب نوین و طب قرآنی وجود دارد.

وی ادامه داد: معمولا در طب نوین تشخیص و درمان با داروهای شیمیایی و جراحی و شیمی درمانی و رادیوتراپی صورت می گیرد اما در طب قرآنی دو چیز بسیار موثر است و آن هم به فرموده قرآن افکار الهی و غذای قرآنی است و درمان تمام بیمارها همین دو عامل است. در قرآن غذای اصلی انسان گیاه عنوان شده و گوشت و غذاهای دریایی و لبنیات غذای ثانویه انسان هستند.

خدادادی با اشاره به غذاهای سفارش شده در قرآن عنوان کرد: غذایی که خداوند در قرآن به انسان سفارش می کند به راحتی در دسترس نیست. خداوند در قرآن گیاه را به عنوان غذای انسان معرفی می کند و به آن کرامت عنایت کرده است و اگر کسی افکار الهی داشته باشد و غذای قرآنی مصرف کند در طول سال یک بار هم بیمار نمی شود اما ما انسان ها متاسفانه نه افکار الهی و نه غذای قرآنی داریم و هرچیز که تبلیغ شود را مصرف می کنیم و دچار بسیاری از بیماری ها می شویم.

این پژوهشگر در ارتباط با تفاوت های طب سنتی و طب قرآنی گفت: طب سنتی و طب قرآنی نیز تفاوت هایی دارند مانند این که در طب سنتی ما از حرام ها هم به عنوان دارو استفاده می شود اما در طب قرآن مطلقا از حرام ها به عنوان هیچ دارویی استفاده نمی شود. همانگونه که امام صادق(ع) می فرمایند که در حرام ها شفا وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: ما دارویی در قرآن داریم که درمان تمام بیماری هاست از جمله عسل که خداوند در قرآن فرموده عسل برای درمان تمام بیماری ها مفید است و من در این موضوع سال ها تحقیق کرده ام و بعد از ۲۶ سال تحقیق کتابی با عنوان «عسل درمانی» نوشته ام که حتی بیماران دیابتی که روزی ۵۰ واحد انسولین دریافت می کنند هم می توانند با استفاده یک ماهه از عسل درمان شوند که در هیچ طبی چنین درمانی وجود ندارد.

این مبتکر طب قرآنی با تاکید بر خطرات خوددرمانی بیان کرد: در هر طبی ابتدا یک تشخیص وجود دارد و اگر تشخیص درست نباشد درمان نیز جواب نخواهد داد و متاسفانه یک فرهنگ غلطی که در جامعه وجود دارد این است که می گویند طب سنتی یا گیاهی هیچ ضرری ندارد در حالی که ما گیاهان داریم که ممکن است ضرر بسیاری داشته باشند و خطرناک هستند. کلا در هر طبی از جمله قرآنی ، سنتی یا نوین تشخیص حرف اول را می زند و خوددرمانی خطرناک است.

وی افزود: روشی ساده برای درمان نازایی در قرآن وجود دارد که ما از طریق آن کسانی که حتی ۱۸ سال نازایی را تجربه کرده بودند بعد از یک ماه تا ۷۵ روز بدون ریالی هزینه دارای فرزند شده اند و این هم از شگفتیهای قرآن است. من دکتر نیستم اما ما مشاوره قرآنی انجام می دهیم و برای مشاوره ها ریالی از کسی نمی گیریم.

خدادادی در پایان با اشاره به اهداف خود خاطرنشان کرد: هدف من از آغاز خدمت به مردم بود و بعد از سال ها به نتایج زیبایی دست پیدا کرده ام. اگر ما انسان ها به یک کلمه قرآن عامل باشیم در دو دنیا ضرر نخواهیم کرد و بیمار نخواهیم شد. بنده عاشق قرآن هستم و هدف اصلی من اشائه فرهنگ قرآنی است چراکه در هر کشوری فرهنگ درستی حاکم نباشد کار و تلاش بیهوده است.

معرفی و متن خوانی کتاب «زن بی قرار» به قلم سمانه عابدینی از دیگر بخش های برنامه شابک بود.