مسئولیت بازسازی کمپ با فدراسیون فوتبال است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مدبر در بخش آغازین نشست خبری خود در مورد کمپ تیم های ملی فوتبال و روند بازسازی آن توضیح داد و گفت: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد. این پروژه و زمین آکادمی فوتبال را به طور کامل در اختیار فدراسیون فوتبال قرار داده ایم. البته این را هم قبول داریم که تیم ملی به یک زمین خوب نیاز دارد. بنابراین هرجا لازم باشد آن را در اختیارشان قرار می دهیم.

وی ادامه داد: زمین شماره دو آزادی در اختیار دو تیم استقلال و پرسپولیس است. با این حال اعلام کرده ایم در صورت نیاز تیم ملی می توانیم این زمین را در اختیار ملی پوشان قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در این رابطه و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در مورد هزینه های بازسازی کمپ تیم ملی هم شرکت مسئولیت دارد یا خیر گفت: تاکید می کنم بازسازی کمپ تیم های ملی به طور کامل در اختیار فدراسیون است. نظارت شرکت در این حد هست که این کار خارج از قرارداد مشخص، انجام نشود اما روند کیفی کار و تامین هزینه های آن به طور کامل برعهده فدراسیون است و ما ورودی نداریم. مسئولین فدراسیون هم اعلام کردند فیفا مبلغی را برای زمین چمن در اختیارشان قرار داده اما ما هم اعلام کردیم هر جا لازم باشد زمین مناسب به آنها می دهیم.

در ادامه نشست خبری مصطفی مدبر، وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر که در رابطه با ورزشگاه آزادی و معارضین این ورزشگاه که ادعای در اختیار داشتن سند برای برخی از پلاک های ورزشگاه را دارند مطرح شد گفت: سال گذشته و بعد از ۴۷ سال برای ورزشگاه بزرگ آزادی سند گرفتیم. برابر نقشه هایی که از سازمان ثبت دریافت کردیم ۸۰۰ پلاک داخل این مجموعه قرار دارد که برای ۴۷ مورد آن ادعای سندیت شخصی شده است. از این تعداد شکایت، در مورد چهار مورد کار به دادگاه و امور قضایی کشیده شده است که در حال پیگیری آن هستیم. در این زمینه باید مبلغ درخواستی این معارضین پرداخت شود یا به نوعی جلب رضایت آنها صورت بگیرد تا سندها به شرکت داده شود.

وی تاکید کرد: یکی از این چهار معارضی که کارشان به دادگاه کشیده شده ادعای ۴ میلیارد تومان کرده است که از نظر ما رقم بالایی است و در مورد آن اعتراض کرده ایم اما در مورد سایر موارد هنوز براورد قیمت نشده است.