افزایش ۲ برابری پیک بار مصرف برق در صنایع کشور

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو ، میزان اوج مبادلات برق شبانه‌روزی در ده ماهه گذشته با کشورهای همسایه به ۹۰۵ هزار و ۵۹۶ مگاوات رسید.

بر اساس این گزارش، از میزان کل مبادلات برق نزدیک به ۵۹۹ هزار و ۲۸۰ مگاوات به کشورهای همسایه صادر و حدود ۳۰۶ هزار و ۳۱۶ مگاوات برق وارد شده است.

همچنین مجموع میزان اوج مصرف صنایع در این بازه زمانی و به صورت شبانه روزی برابر با ۲ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۴۰۵ مگاوات بوده است.

گزارش ها حاکی از این است، بیشترین اوج بار مصرفی برق در بخش صنایع در روز ۷ خرداد امسال بوده که عدد ۴ هزار و ۷۳۳ مگاوات مصرف را ثبت کرده است.

کمترین اوج بار مصرف صنایع نیز در روز ۴ فروردین اتفاق افتاده که رکورد آن برابر با ۲ هزار و ۹۶۲ مگاوات بوده است.

افزایش میزان بار مصرفی صنایع در سال جاری زمانی بهتر خود را نشان می دهد که به گزارش سال گذشته شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای اوج بار مصرف بخش صنایع در ۲۱ سال گذشته منتهی به سال ۹۴ مراجعه شود، بر اساس این گزارش، بیشترین اوج بار مصرف برق صنایع در این بازه زمانی، در سال ۹۱ با ثبت رکورد ۲ هزار و ۸۹۶ مگاوات اتفاق افتاده است؛ بنابراین می‌توان گفت کمترین اوج بار مصرف صنایع در سال جاری، ۶۶ مگاوات نسبت به ۲۱ سال گذشته منتهی به سال ۹۴، افزایش یافته است.

همچنین، مقایسه اوج بار مصرف صنایع در ۲۱ سال گذشته منتهی به سال ۹۴ با سال جاری نشان می‌دهد که اوج بار مصرفی صنایع در سال جاری بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نسبت به اوج بار مصرفی در ۲۱ سال گذشته منتهی به سال ۹۴، افزایش داشته است. بنابراین، این مسأله نشان می‌دهد که رونق بخش صنایع در سال جاری در مقایسه با سال‌های گذشته حدود ۲ برابر رشد داشته است.