به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته محمد خرمی مدیر برنامه‌های محمد معتمدی، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی موسسه «آوای آبی رود» به‌زودی محمد معتمدی در چند شهر ایران و پایتخت روی صحنه می‌رود.

براساس اعلام او در این کنسرت‌ها که با نام تور «کویر» برگزار می‌شود بنا به درخواست مکرر مخاطبان قطعات خاطره‌انگیزی همچون «کویر»، «یلدا»، «پرواز»، «به نگاهم بنگر»، «به یاد صیاد» و سایر قطعات پرمخاطب محمد معتمدی برای اولین‌ بار به صورت زنده اجرا خواهند شد.

به گفته خرمی، کار هماهنگی با شهرستان‌ها در حال انجام است و تا این لحظه اجرای برنامه در شهر یزد در ۱۸ بهمن‌ماه قطعی شده اما در برخی شهرستان‌ها همکاری لازم تاکنون برای صدور مجوز انجام نشده است و به زودی جزئیات بیشتر این تور از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود.

از سوی دیگر در آستانه برگزاری تور «کویر» جدیدترین تک‌آهنگ محمد معتمدی با آهنگسازی خودش برای انتشار در اختیار رسانه ها قرار گرفت. قطعه جدید او «برف» نام دارد که از جمله کارهای قدیمی او محسوب می‌شود.

«برف» در سال ۱۳۸۳ ضبط شده و اکنون به تهیه‌کنندگی محمد خرمی و از سوی موسسه «آوای آبی رود» منتشر می‌شود. شعر «برف» از سروده‌های زنده‌یاد فریدون صلاحی است. تنظیم توسط بهنام خدارحمی و میکس و مسترینگ هم توسط ایرج فهیمی و حمید آداب انجام شده است.

در این قطعه جمعی از نوازندگان مطرح موسیقی ایران هم هنرنمایی کرده‌اند. زنده‌یاد مجتبی میرزاده (نوازنده ویولن و کمانچه)، ارسلان کامکار (ویولن)، میثم مروستی (ویولن و آلتو)، سینا جهان‌آبادی (ویولن و آلتو)، محمدرضا کریمی (ویولن)، کریم قربانی (ویلنسل)، زنده‌یاد علیرضا خورشیدفر (کنترباس)، زنده‌یاد شهریار فریوسفی (تار)، بابک بنی‌حسینی (سازهای کوبه‌ای) و مجید اخشابی (سنتور) نوازندگان قطعه «برف» هستند.