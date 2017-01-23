برگزاری مسابقات فوتسال دختران گلپایگانی به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه امیدواری صبح دوشنبه در راستای برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این بازی ها با حضور هشت تیم از روز شنبه دوم بهمن ماه شروع و روز سه شنبه پنجم بهمن ماه خاتمه می یابد.

وی یادآور شد: این مسابقات در سالن ۱۷ شهریور گلپایگان طی ساعات هشت لغایت ۱۳ بعدازظهر برگزار می شود.

نائب رئیس هیئت فوتبال شهرستان گلپایگان با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این مسابقات استعدادیابی و تشویق نوجوانان و نونهالان دختر به ورزش فوتبال و فوتسال است، افزود: در راستای برگزاری این مسابقات که با همکاری کمیته برگزاری و مسئولین، مدیران و مربیان مدارس آموزش و پرورش صورت می گیرد از همراهی و مساعدت مسئولین به ویژه مدیریت آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان تقدیر کرد.