  1. استانها
  2. اصفهان
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۳

نایب رئیس هیئت فوتبال بانوان گلپایگان خبر داد:

برگزاری مسابقات فوتسال دختران گلپایگانی به مناسبت دهه فجر

برگزاری مسابقات فوتسال دختران گلپایگانی به مناسبت دهه فجر

گلپایگان-برای اولین بار با پیگیری هیأت فوتبال بانوان گلپایگان، مسابقات فوتسال دختران نونهالان زیر ۱۳ سال، با همکاری ادارات آموزش و پرورش و ورزش و جوانان درسالن هفده شهریور درحال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه امیدواری صبح دوشنبه در راستای برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این بازی ها با حضور هشت تیم از روز شنبه دوم بهمن ماه شروع و روز سه شنبه پنجم بهمن ماه خاتمه می یابد.

وی یادآور شد: این مسابقات در سالن ۱۷ شهریور گلپایگان طی ساعات هشت لغایت ۱۳ بعدازظهر برگزار می شود.

نائب رئیس هیئت فوتبال شهرستان گلپایگان با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این مسابقات استعدادیابی و تشویق نوجوانان و نونهالان دختر به ورزش فوتبال و فوتسال است، افزود: در راستای برگزاری این مسابقات که با همکاری کمیته برگزاری و مسئولین، مدیران و مربیان مدارس آموزش و پرورش صورت می گیرد از همراهی و مساعدت مسئولین به ویژه مدیریت آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان تقدیر کرد.

کد مطلب 3885254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها