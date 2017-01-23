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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۷

وزیر اقتصاد عنوان کرد؛

پرداخت تسهیلات ویژه به خسارت دیدگان پلاسکو

پرداخت تسهیلات ویژه به خسارت دیدگان پلاسکو

وزیر اقتصاد با اشاره به تسهیلات ویژه دولت برای خسارت دیدگان مجتمع تجاری پلاسکو، گفت: از طرح جامع مالیاتی بزودی رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در نشست تخصصی معاونان و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور در خصوص رویکرد دولت در برخورد با جرایم اقتصادی اظهار کرد: یکی از راهبردهای مهم و اصلی دولت، ارتقاء شفافیت و سلامت مالی و پولی در کشور است و از ابتدا شروع بکار دولت، در این خصوص در وزارت اقتصاد و امور دارایی یک برنامه عملی تدوین شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اعتقاد داریم مبارزه با فساد و جرایم مالی باید با برنامه و سیستماتیک باشد ؛ آشکارسازی و شفافیت بهترین رویکرد برای مقابله با مفاسد اقتصادی است که این سیاست و راهبرد به جد دنبال می شود.

وی توضیح داد: در راستای شفاف سازی پولی و مالی در سازمان هایی چون سازمان مالیات، گمرگ و ... طرح هایی در حال انجام است. به طور مثال از طریق ایجاد سامانه های الکترونیک و سیستمی در صدد بوده ایم ارتباط بین مؤدیان و مأموران مالیاتی قطع شود تا در راستای اعمال شفافیت گام برداریم.

طیب نیا تأکید کرد: هزینه ارتکاب جرم فساد مالی و جرایم این چنینی نیز باید افزایش یابد؛ در واقع کسی که در صدد انجام فساد مالی و پولی است باید بداند که هزینه ارتکاب این جرم بسیار بالا است؛ اگرمرتکبان بدانند که برخورد با جرم فساد مالی، جدی و شدید و احتمال کشف نیز بالا است قطعا وقوع این جرم در کشور کاهش می یابد.

وی در پاسخ به این سئوال که برای مالکان و خسارت دیدگان مجتمع پلاسکو چه تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: اولویت اول ما ایجاد زمینه اشتغال و کسب و کار برای مجموعه خسارت دیده است.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در آستانه سال نو هستیم و ماه های پایانی به طور اخص فصل کسب و کار است در نظر داریم محل و مکان مناسب برای اشتغال این افراد در نظر بگیریم.

طیب نیا ادامه داد: برای کارگرانی که بیمه شده اند نیز بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است، در هر حال دولت تلاش می کند از مشکلات این افراد بکاهد و اختصاص مکانی برای ایجاد زمینه کسب و کار، شاهد این ادعا است.

وی یادآور شد : به دولت پیشنهادی مبنی بر بخشودگی بدهی مالیاتی افرادی که در مجموعه پلاسکو فعالیت داشتند ارائه شده و خوشبختانه دولت تأیید کرد، همچنین برای این افراد تسهیلات مالی و بانکی در نظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد گفت: کارگروهی تشکیل و در خصوص کمک به خسارت دیدگان مجتمع تجاری پلاسکو تصمیماتی گرفته شد که مصوبات جلسه اعلام می شود اما آنچه که برای دولت مهم و در اولویت است ادامه فعالیت و اشتغال این افراد می باشد.

وی در ادامه در خصوص روند نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی نیز گفت: اینکه باید بانک ها در اعطای تسهیلات دقت کنند و سامانه نظارتی وجود داشته باشد از برنامه های اصلی ما بوده که در این مهم نیز تأکید داریم.

وزیر اقتصاد همچنین در خصوص سازوکار برخورد با بدهکاران مالیاتی نیز افزود: برنامه جامع مالیاتی طراحی و به زودی از این طرح "جامع مالیاتی" رونمایی می شود. اولویت اصلی دولت در امور مالی و همچنین وزارت اقتصاد و امور دارائی این است که سیستم مالیات کشور اصلاح شود و تدوین طرح جامع مالیاتی نیز در این راستا است.

طیب نیا در ادامه در خصوص مبارزه با جرایم مفاسد اقتصادی و نقش پلیس آگاهی در این حوزه مطرح کرد: قطعا پلیس آگاهی نقش مهم و کلیدی در مبارزه با این جرایم ایفا می کند و همکاری نزدیکی بین دولت ، وزارت اقتصاد و ناجا در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود دارد و ما نیز در صددیم تعامل با پلیس آگاهی را در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی تقویت کنیم.

کد مطلب 3885293

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