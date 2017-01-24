برد مقابل نفت دلچسب بود/ گل زدن به پیکان سخت است

بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز رضایت از نتیجه بازی استقلال مقابل نفت آبادان که با پیروزی آبی ها همراه بود، گفت: بازی خیلی خوبی انجام دادیم و پس از شکستی که برابر استقلال خوزستان در تهران داشتیم توانستیم به یک برد مطلوب و دلچسب دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: بازیکنان ما آنقدر خوب بازی کردند که اجازه ندادند حریف موقعیت زیادی داشته باشد. تیم ما کاملا حاکم میدان بود و توانستیم از این حاکمیت به نحو احسن استفاده کنیم تا یک برد پرگل و شیرین را به دست آوریم.

وی در خصوص حضور جباروف و تیموریان در استقلال گفت: خوشحالم که این دو بازیکن به جمع با پیوستند. امیدوارم آنها بتوانند از تجربیات خود برای استقلال استفاده کنند زیرا این دو بازیکن ملی پوش هستند و از تجربه بالایی برخوردارند و می توانند در کنار بازیکن جوان ما یک ترکیب خوب را در بازی ها از خود نشان دهند.

بهتاش فریبا با اشاره به بازی بعدی استقلال با پیکان در لیگ، خاطرنشان کرد: دیدار برابر پیکان برای ما بسیار سخت است. تیم پیکان که از مربی با دانشی سود می برد بسیار فنی و منظم بازی می کند و گل زدن به این تیم دقت زیادی می خواهد. امیدوارم بتوانیم روز جمعه در تهران و در حضور هواداران مان این تیم را شکست داده و موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشیم.

مدیر فنی استقلال در پایان خاطرنشان کرد: از هواداران استقلال می خواهیم روز جمعه ما را تنها نگذاشته تا در کنار آنها بتوانیم با ارائه یک بازی خوب یک برد شیرین و دلچسب را به دست بیاوریم.