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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

در فدراسیون والیبال انجام شد؛

نخستین نشست استویچف با داورزنی و بازدید از کمپ تیم ملی

نخستین نشست استویچف با داورزنی و بازدید از کمپ تیم ملی

نشست رسمی رئیس فدراسیون والیبال با استویچف یکی از گزینه های هدایت تیم ملی ظهر امروز دوشنبه برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رادوستین استویچف» گزینه بلغاری هدایت تیم ملی والیبال ایران که عصر روز گذشته وارد تهران شد، ظهر امروز در نخستین نشست خود در تهران با محمدرضا داورزنی به فدراسیون والیبال آمد.

آشنایی بیشتر با ظرفیت واقعی والیبال ایران، ترسیم اهداف فدراسیون در چهار سال آینده، بررسی راهکارهای رسیدن به این اهداف و مذاکرات اولیه برای پذیرش مسئولیت تیم ملی از جمله محورهای این نشست مسئولان فدراسیون با استویچف بود.

در این نشست علاوه بر داورزنی، محمود افشاردوست دبیرکل فدراسیون و مدیر برنامه های استویچف حضور داشتند و همچنین «مایدا چیچیچ» سرمربی تیم ملی بانوان نیز دقایقی در جلسه حاضر شد.

در ادامه، گزینه بلغارستانی هدایت تیم ملی والیبال برای آشنایی بیشتر با ظرفیت واقعی والیبال ایران از امکانات کمپ تیم های ملی بازدید کرد.

امکانات سالن بدنسازی، خوابگاه تیم های ملی، سالن فدراسیون والیبال و امکانان سخت افزاری موجود از جمله فضاهای مورد بازدید گزینه احتمال تیم ملی والیبال در کمپ تیم های ملی بود.

همچنین در هنگام بازدید استویچف از کمپ تیم های ملی، تیم بانک سرمایه نیز در حال تمرین بود که تمرینات این تیم نیز از نگاه این مربی دور نماند و در حاشیه تمرین با برخی از بازیکنان از جمله لوکاس ژیگادلو دیدار و گفتگو داشت.

تماشای تمرین پیکان و سایپا از جمله برنامه های استویچف خواهد بود.

کد مطلب 3885415

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    نظرات

    • محمد زارعی IR ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
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      پاسخ
      سلام لطفا یه مربی در شان ایران بیارین.

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