رشد ۶۷ درصدی حجم معاملات آتی سکه در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، سکه حجم معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران طی روز گذشته به ۲۴ هزار و ۵۴ قرارداد و ارزش سه هزار و ۲۴۲ میلیارد رسید که رشد ۶۷ درصدی را نسبت به معاملات روز شنبه تجربه کرد، چرا که حجم معاملات طی این روز به ۱۴ هزار و ۳۱۸ قرارداد رسیده بود.

به این ترتیب روز گذشته قیمت سکه در معاملات آتی بورس کالای ایران در هر ۵ سررسید روند صعودی را تجربه کرد، به طوری که براساس آمار معاملات، سکه تحویل اسفند ماه با ثبت قیمت یک میلیون و ۲۰۹ هزار تومان، افزایش ۰.۲۳ درصدی را تجربه کرد. این در شرایطی است که قرارداد تحویل اردیبهشت ۹۶ با قیمت یک میلیون و ۲۵۵ هزار تومان رشد ۰.۷۳ درصدی را به ثبت رساند. از سویی سکه تحویل تیر سال آتی با نرخ یک میلیون و ۲۹۱ هزار تومان به فروش رسید و با افزایش ۰.۴۷ درصدی همراه شد. همچنین سررسید شهریور ماه سال آینده با نرخ یک میلیون و ۳۲۶ هزار تومان معامله و رشد ۰.۷۴ درصدی را تجربه کرد و در پایان نیز سررسید آبان سال ۹۶ با قیمت یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان معامله شد و افزایش ۰.۷۵ درصدی را به ثبت رساند.

نگاهی به بازار نقدی

بازار سکه نقدی نیز دومین روز هفته را با نوسان قیمت پشت سر گذاشت، کارشناسان معتقدند در زمانی که بازار ساکت و راکت است به شدت تحت پیش بینی ها قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش قیمت‌ها در بازار دیروز طلا سکه تمام طرح جدید حدود یک میلیون و ۱۷۸ هزار تومان فروخته شد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۵۹۵ و ۳۱۶ هزار تومان داد و ستد شد.