دولت درآمدهای نفتی را برای سرمایه گذاری هزینه کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی با برشمردن مشکلات عمده ای که گریبانگیر صنعتگران و تولیدکنندگان استان است، گفت: کمبود نقدینگی، سود و جریمه وام های بانکی، نوسانات ارزی و برخی بخشنامه های دست و پاگیر توسط دولت از عمده این مشکلات هستند.

وی در ادامه افزود: دولت باید از درآمدهای نفتی صرفا برای سرمایه گذاری استفاده کند و بودجه هزینه‌های جاری را از طریق مالیات تامین کند.

شاکرمی با اشاره به فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، توضیح داد: فعالیت این کمیته در دو سال اخیر منجر به حل مشکلات بیش از ۱۵۰ شرکت شده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان البرز تاکید کرد: اعتقاد دستگاه قضایی این است که هرچقدر اشتغال و تولید بیشتر باشد در مقابل جرم نیز کاهش می‌یابد که بررسی انجام شده در دادسرای کرج نیز موید این موضوع است برای اینکه مطالعات نشان داد ۹۴ درصد زندانیان دارای شغل کاذب یا بیکار هستند و ۸۴ درصد نیز مجرد هستند.