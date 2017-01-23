پیشکسوتان و خادمان نشر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین آئین تجلیل از پیشکسوتان و خادمان نشر عصر امروز دوشنبه ۴ بهمن به همت موسسه خانه کتاب در محل پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در تهران برگزار شد.

مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره چند تن از درگذشتگان حوزه نشر از جمله مرحوم حاج حسن بخشی، علمی و داوود رمضان شیرازی گفت: ناشران در کشور ما تا حدود زیادی بار توسعه کتاب و کتابخوانی را به دوش کشیده اند با این وجود آنگونه که باید و شاید از تجربیات این افراد کوشا استفاده نشده است و این تجربیات مکتوب نشده و در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است.

وی افزود: شاید انگشت شمار باشند کسانی که تاریخ نشر خود را به صورت خاطرات برای ما به یادگار گذاشته باشند به جرأت می توان گفت که ناشران از این نظر که هر کتابی را منتشر می کنند اما اثری درباره خودشان و یا برای خودشان به یادگار نگذاشته اند، مثال کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد، باشد.

جلیسه تاسیس مرکز کتاب پژوهشی را از جمله تلاش های موسسه متبوعش برای نگارش تاریخ و سرگذشت کتاب در ایران یاد کرد و با اشاره به بیش از ۶۰ عنوان کتابی که توسط این مرکز در سه سال گذشته منتشر شده است، آمادگی خانه کتاب را برای ثبت و ضبط خاطرات ناشران و کتابفروشان و تدوین انتشار آنها در قالب کتابها و یا مقالاتی را اعلام کرد.

وی در ادامه این مراسم و پس از رونمایی از نخستین مجلد از کتاب «تاریخ شفاهی نشر» که به کوشش نصرالله حدادی و توسط خانه کتاب منتشر شده است،از اینکه برخی از بزرگان حوزه نشر از میان رفته اند و دیگر امکان ثبت و ضبط خاطراتی که در سینه نهفته داشتند، وجود ندارد، اظهار تاسف کرد.

جلیسه با بیان اینکه در گزینش افراد برای انجام گفتگوهای این کتاب نقشی نداشته است تنها ملاک در این انتخاب ها را فعالیت این ناشران از ۲۲ بهمن ۵۷ به این طرف عنوان کرد.

این پژوهشگر حوزه نشر ضمن قدردانی از صبر و حوزه مدیرعامل خانه کتاب به جهت تدوین این اثر به روند رو به پائین تیراژ کتاب در ایران اشاره کرد و وعده داد: در مجلد دوم این مجموعه به فرزندان برخی از ناشران که راه پدرانشان را در حوزه نشر ادامه داده اند، پرداخته خواهد شد.

در این مراسم و پس از صحبت های منوچهر حسن زاده مدیرمسئول انتشارات مروارید که در بخشی از آن خواستار ساخت مجسمه ای از همایون صنعتی زاده و همچنین امیرکبیر به پاس تجلیل از آنها شد، مسعود پایدار هم به نمایندگی از اتحادیه ناشران و کتابفروشان خواستار اهمیت دادن بیشتر به پیشکسوتان حوزه نشر و کتابفروشی شد.

در این مراسم همچنین احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع جلسه، پیشنهاد مصاحبه و تدوین خاطرات آتش نشان ها را ارائه کرد و یادآور شد: می توان با تدوین کتاب خاطرات این آتش نشانها و با توجه به فضایی که بعد از حادثه پلاسکو در جامعه بوجود آمده است، به این شیوه از زحمات آنها قدردانی کرد.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد و خاطره حسن حبیبی و آیت الله هاشمی رفسنجانی، آنها را دو خادم کتاب نامید.

وی همچنین با نقل خاطراتی از دوران همکاری اش با زنده یاد هاشمی رفسنجانی گفت: سالهایی که آقای هاشمی رئیس جمهور بود من پیشنهادی در ذهنم بود مبنی بر اینکه هر سال ناشر یا ناشرانی را به عنوان ناشر برگزیده سال معرفی و تجلیل کنیم و از آنجا که می خواستیم این کار متفاوت باشد و ماندگار شود، به ذهنمان رسید که لوح تقدیر آنها را شخص رئیس جمهور امضا کند.

مسجد جامعی ادامه داد: در اولین قدم در دفتر رئیس جمهور وارد مذاکره شدیم ولی آنها آب پاکی را روی دست ما ریختند و گفتند اگر قرار باشد رئیس جمهور این لوح ها را امضا کند، این سئوال بوجود می آید که چرا نباید لوح سینماگران و یا سایر فعالان برگزیده حوزه فرهنگ و هنر را امضا کند. بعد از آن من خودم با آقای هاشمی وارد گفتگو شدم و این مسئله را با ایشان در میان گذاشتم و اهمیت آن را یادآور شدم که ایشان هم از آنجا که خودش ناشران را می شناخت گفت کار خوبی است و عیبی ندارد و شما می توانید لوح ها را به دفتر من بدهید تا آنها را امضا کنم.

به گفته مسجد جامعی همین مسئله پایه ای شد برای این قاعده که لوح های ناشران برگزیده سال را شخص رئیس جمهور امضا کند و خودش آنها را به ناشران تقدیم کند که این نشان دهنده تجربه، دانش و اعتماد آقای هاشمی به فعالان حوزه کتاب بود.

عضو شورای شهر تهران همچنین با تاکید بر اینکه وی زمانی که در وزارت ارشاد مسئولیت داشته است، موضوع واگذاری امور حوزه کتاب به ناشران را پیگیری کرده است، این مسئله را ضروری خواند و بر تداوم این سیاست در دوره فعلی تاکید کرد.

در پایان این مراسم از برگزیدگان بیست و چهارمین دوره آئین تجلیل از پیشکسوتان و خادمان نشر به شرح زیر تقدیر به عمل آمد:

انتشارات مروارید (منوچهر حسن زاده)

انتشارات سرور قم (سیدحسن امامیان)

پخش و توزیع کتاب «آیلار» (اصغر سماک)

پخش و توزیع کتاب گلفام اصفهان (مهدی چرخابی)

کتابفروشی هنر (اردشیر هنربخش)

کتابفروشی فردوسی (مهدی نودهی راد)

کتابفروشی مژده (مهدی مژده)

کتابفروشی محمدی از استان فارس (بهنام محمدی)

محسن کیانی (اهل قلم)

نصرالله حدادی (پژوهشگر)

ابوالفضل عرب زاده(فعال حوزه نشر)