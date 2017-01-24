به گزارش خبرنگار مهر، پدرام سلطانی در بیست و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد، گفت: باید اعتراف کنم که با وجود زحمات زیادی که وزارت خارجه برای برجام کشید اما بخش خصوصی و دولت به اندازه کافی آماده نبودند. معتقدم شما دوی اول را به خوبی انجام دادید اما ادامه این مسیر با کندی همراه شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ارائه سه پیشنهاد برای افزایش توسعه روابط خارجی در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت هر کشور می توان بین وزارت خارجه و اتاق ایران یک یا دو حوزه را مشخص کنیم که تمرکز سفارتخانه های ما در این حوزه ها باشد به طور مثال در سال آینده سفارت ما در نروژ می تواند بر موضوع آبزیان، در ایتالیا با موضوع چرم و در سایر کشورها با موضوعات دیگر تمرکز کنند.

وی افزود: این فعالیت ها می تواند با دیدگاه انتقال تجارب و فناوری، تلاش برای جذب سرمایه گذاری و تلاش برای توسعه صادرات انجام گیرد.

سلطانی با اشاره به اینکه ما آمادگی داریم تا تشکل ها را به این مباحث پیوند دهیم، تا هر ساله در دو حوزه سفارتخانه ها متمرکز شوند، افزود: همچنین از وزارت خارجه درخواست داریم با استفاده از ارتباطاتی که دارد برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت اقداماتی را انجام دهد و به نظر می رسد وزارت صنعت در این بخش نیاز به کمک شما دارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: همچنین استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه برای تقویت و تسریع روند مذاکرات تجارت آزاد و چند جانبه هم پیشنهاد دیگری است که قابلیت پیگیری دارد.

به اسم توریست می‌آیند و کاسبی می‌کنند

همچنین در این نشست، اسدالله عسگراولادی با اشاره به موضوع ارائه روادید در فرودگاه برای برخی کشورها از سوی ایران گفت: من یک سوال دارم مبنی بر اینکه کشور ایران که به اتباع برخی کشورها روادید چند ماهه می دهد، چرا آنها متقابلا این کار را انجام نمی دهند؟ وی افزود: این افراد به عنوان توریست می آیند اما اقدام به کاسبی و کارآفرینی می کنند، شما در برخی بازارها مانند امین حضور می بینید که اینها مغازه باز کرده اند و کالاهای خود را می فروشند.

عسگراولادی در همین ارتباط به کشورهای روسیه و قزاقستان اشاره کرد و گفت: استدعا دارم اگر قرار است ما به اتباع آنها دو تا سه ماه ویزای فرودگاهی بدهیم آنها هم باید این کار را انجام دهند در غیر این صورت این موضوع قطع شود.

وی همچنین با اشاره به برجام گفت: به قول دوستان شما کاری انجام دادید کارستان و یادگار برجام به اسم شما به ثبت رسید. امیدوارم مابقی اقدامات مرتبط با برجام هم به همین شیوه اصلاح شود.