به گزارش خبرنگار مهر، محسن شاه رضایی، صبح سه شنبه در مراسم الگو سازی و تجلیل از دانش آموزان برتر کنکور سراسری سال ۹۵ استان گلستان که در سالن شهید مطهری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: بنیاد ملی نخبگان رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور سراسری هر سال را مورد حمایت مادی و معنوی قرار می دهد.

وی افزود: رتبه های ۱۰۰ الی ۵۰۰ نیز اگر بتوانند در دانشگاه های خود با تلاش و کوشش امتیازهای خاصی را کسب کنند، تحت پوشش بنیاد قرار می گیرند.

شاه رضایی با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان به شناسایی استعدادها و ریشه های کشور کمک می کند، تاکید کرد: ریشه های کشور را نباید فراموش کرد. اگر آنها فراموش شوند کشور متضرر خواهد شد.

وی از تمامی نخبگان و استعداد های برتر خواست با فعالیت فرهنگی بنیاد از جمله در زمینه های شناسایی ریشه ها و اردوهای جهادی مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به رواج یافتن استفاده از فضای مجازی، این فضا را یک فرصت و یک تهدید قلمداد کرد و افزود: از همه استعداد های برتر و نخبگان می خواهم از وقت خود به بهترین شکل بهره ببرند. بنیاد نیز باید زمینه ای را برای استفاده بهینه از وقت این استعدادها را فراهم کند.

در ادامه مراسم، برخی از رتبه های برتر کنکور سراسری امسال و سالهای گذشته، مشکلات، دغدغه و تجربیات خود را بیان کردند.

شایان ذکر است در این مراسم که تربتی نژاد نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس، وطنی رئیس آموزش و پرورش استان، دهقانی سرپرست دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان ، قدمنان رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری و جمعی از دانش آموزان، نخبگان و رتبه های برتر کنکور سراسری سال ۹۵ استان گلستان حضور داشتند از رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور سراسری سال ۹۵ در استان گلستان تقدیر شد.