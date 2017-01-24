افزایش تهدیدات باج افزاری در کشور/ دفع حملات سایبری در میکروثانیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در همایش چالش ها و راهکارهای امنیت فضای تبادل اطلاعات در حوزه تامین اجتماعی، ایجاد نگاه زمینه ای و نه حاشیه ای به حوزه امنیت را در تمامی سازمان ها و ارگان های کشور ضروری دانست و اظهار داشت: حوزه تامین اجتماعی از نوع زیرساختی است و در صورتی که در آن خللی ایجاد شود روی کل جامعه تاثیر می گذارد.

دارایی معنوی سازمانها در فضای مجازی تهدید می شود

وی افزود: با توجه به میزان گردش مالی، تامین اجتماعی در کشور یک حوزه اقتصادی بزرگ محسوب شده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین باید امنیت آن در فضای مجازی در اولویت قرار گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تعریف امنیت در فضای مجازی به عنوان دفع تهدید و حفاظت از دارایی ها، ارزش ها و منافع یک سازمان، تاکید کرد: با توسعه فضای مجازی دارایی های بسیار بزرگی در این فضا شکل گرفته و بر همین اساس تهدیداتی که در این فضا وجود دارد نیز بسیار بزرگ است و در واقع نه تنها دارایی های فیزیکی و مادی بلکه دارایی های معنوی نیز در فضای مجازی مورد تعرض و تهدید قرار می گیرد.

تهدیدات باج افزاری افزایش یافته است

وی تصریح کرد: در اکثر سازمان های کشور متناسب با تهدیداتی که در فضای مجازی وجود دارد، تدابیر و تمهیدات مقابله با آن اندیشیده نمی شود و هر فردی، درهر جایی و درهر زمانی می تواند با اتصال به فضای مجازی دارایی های یک سازمان را به خطر بیندازد و تهدیدات در این فضا می تواند سازمان یافته، غیر متمرکز و ناشناس باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به افزایش تهدیداتی از نوع باج افزارها در کشور اظهار داشت: حملات و تهدیدات فضای مجازی می تواند از ارائه خدمت رسانی جلوگیری و یا حریم خصوصی افراد را مورد هجوم قرار دهد. بنابراین در حوزه تامین اجتماعی که پایه آن مردم محور است، ایجاد پایداری عملکرد، حفظ حریم خصوصی و نظام اعتماد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۵ درصد بودجه فناوری اطلاعات سازمانها به امنیت اختصاص یابد

فیروزآبادی با بیان اینکه باید طراحی و معماری یک سازمان متناسب با تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات آن باشد گفت: در صورتی که می خواهید سازمانی توسعه یافته داشته باشید باید برای حفظ امنیت نزدیک به ۵ درصد بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را در حوزه امنیت فضای مجازی سازمان سرمایه گذاری کنید.

وی با اشاره به اینکه دفع حملات سایبری در طول میکروثانیه صورت می پذیرد و صحبت از دقیقه و ساعت در آن نیست، تصریح کرد: علاوه بر تخصیص بودجه به حوزه امنیت، ایجاد زیرساختهای مناسب نظیر نظام تشخیص واحراز هویت و رعایت حداقل پیوست های امنیتی در هرسازمان، باید سواد دیجیتالی و خودآگاهی در حوزه امنیت سایبری میان کارکنان، مشتریان و مردم افزایش یابد.