دولت با پرداخت تسهیلات ایجاد صنایع تبدیلی روستاییان را حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم صوفی ظهر سهشنبه در نشست مدیران کل و بخشداران استان همدان با موضوع اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی فرصتی طلایی برای صنعت و تولید ملی محسوب میشود.
وی افزود: با پیروی از اصول اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه اقتصادی روستاها، میتوان به اقتصاد پایدار روستاها در آینده امیدوار بود.
بخشدار مرکزی اسدآباد بابیان اینکه بخش عمدهای از اجرای اقتصاد مقاومتی در گرو برنامهریزیهای پایدار است، عنوان کرد: روستائیان نقش بیبدیلی در توسعه کشور دارند چراکه دارای ظرفیتهای بالقوهای برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی هستند.
صوفی بیان کرد: دولت باید در زمینه توسعه صنایع تبدیلی با پرداخت تسهیلات از روستائیان حمایت کند.
وی اظهار داشت: هرچه اقتصاد در روستاها پویاتر و شکوفاتر باشد، فرایند توسعه و پیشرفت کشور مناسبتر خواهد بود.
بخشدار مرکزی اسدآباد بابیان اینکه باید به روستاها به عنوان یکی از اصلیترین ستونهای اقتصاد مقاومتی توجه شود، افزود: برگزاری کلاسهای آموزش فنیوحرفهای در روستاها، توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری، ایجاد کارگاههای کوچک و زودبازده و عرضه تولیدات و صنایع دستی روستائیان در نمایشگاه توانمندیهای روستایی بخشی از اقدامات بخشداری در روستاهای اسدآباد بوده است.
فرماندار اسدآباد نیز گفت: باید اقدامات لازم برای تقویت هرچه بیشتر درآمد روستائیان انجام شود.
حسین افشاری با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: باید بیش از گذشته در راستای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد روستائیان کار شود.
افشاری افزود: تفاخر به روستایی بودن دربین مردم روستا با ارائه خدمات هرچه بیشتر و ایجاد درآمد و اقتصاد پویا موجب مهاجرتهای معکوس از شهرها به روستاها خواهد شد.
وی عنوان کرد: باید با اجرای اقتصاد مقاومتی، برنامههای مختلف نشاط اجتماعی، اعتماد به نفس اجتماعی بالایی در بین روستائیان ایجاد کنیم.
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