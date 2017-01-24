۴۱هزار دانش آموز گلستانی در طرح «شهاب» ارزیابی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم خزاعیان، عصر سه شنبه در مراسم الگوسازی و تجلیل از دانش آموزان برتر کنکور سراسری سال۹۵ اظهار کرد: در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ طرح شهاب (شناسایی استعداد ها در مدارس) در پنج شهرستان استان اجرا خواهد شد که بر اساس آن ۴۱ هزار دانش آموز گلستانی مورد آمایش و ارزیابی قرار می گیرند.

خزاعیان افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۸۳ در دیدار با نخبگان باتوجه به اهمیت این بخش، فرمان تشکیل بنیاد نخبگان را صادر کردند. سال ۸۶ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان استان ها تدوین شد و از سال ۸۹ بنیاد نخبگان در استان گلستان افتتاح شد.

وی اهداف این بنیاد را برنامه ریزی، سیاست گذاری و اقدام برای شناسایی، هدایت و حمایت از نخبگان و همچنین جذب و به کارگیری آن ها در صحنه های مختلف علمی، هنر، فرهنگی و اقتصادی عنوان کرد.

خزاعیان با بیان اینکه اجرای این کار نیاز به برنامه ریزی های زیادی دارد، گفت: در این راستا، سند راهبردی کشور در امور نخبگان تدوین شده است. در این سند راهبردها و اقدام های کلان برای فراهم شدن زمینه های نخبه شناسی، نخبه پروری، نخبه گماری و نخبه گزینی اندیشیده شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید بحث نخبه در جامعه شناسانده شود، اظهار کرد: نمی‌توان تنها صرف اینکه فردی یک مقاله ارائه کرده یا در آزمونی قبول شده او را نخبه قلمداد کرد. نخبه فردی با توانمندی های ویژه و استعداد های برجسته و کار آمد است که در خلق و گسترش علم، هنر، فناوری، فرهنگ و ادب کشور در چهارچوب ارزش های اسلامی اثر گذار است.

خزاعیان با اشاره به اهمیت شناسایی نخبگان و استعداد های برتر گفت: در این خصوص کارهای زیادی از جمله طرح ملی شهاب که با هماهنگی بین بنیاد نخبگان و آموزش و پرورش صورت گرفته، انجام شده است. در قالب این طرح استعداد ها در سطح مدارس شناسایی می شوند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان گلستان تصریح کرد: این طرح در سال تحصیلی گذشته در دو شهرستان استان اجرا شده و در آن بیش از ۱۹ هزار و ۸۰۰ دانش آموز آمایش و ارزیابی شدند.