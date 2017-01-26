۶۴ متقاضی تسهیلات تولیدی به بانکهای استان قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین کارگروه شورای بانکهای استان صبح پنجشنبه با حضور فریدون همتی استاندار قزوین برای بررسی ورفع مشکلات پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی ثبت نام شده در سامانه بهین یاب در استانداری قزوین برگزار شد.

علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین از بررسی مسایل مربوط به چهار واحد متقاضی تسهیلات در سامانه بهین یاب در این نشست خبرداد.

وی اعلام کرد: در دومین نشست تخصصی بانکهای عامل و مدیران واحدهای تولیدی متقاضی تسهیلات که در مرحله عقد قرارداد هستند تعداد ۶۴ مورد بررسی و ۶۲ مورد از آنها به بانکهای عامل معرفی شد.

پرزحمت افزود: از تعداد ۱۷۹۷واحد که ازطریق سامانه بهین یاب به بانکهای عامل معرفی شده تعداد ۵۵۱ مورد تسهیلات پرداخت شده که تعداد ۲۶۴ مورد مربوط به بخش صنعت و ۲۸۷ مورد مربوط به بخش کشاورزی است.

وی بیان کرد: درمجموع تاکنون۹۹۵ میلیاردتومان به۹۱۶ واحد تولیدی تسهیلات ‌پرداخت شده که۳۹۸میلیاردمربوط بهین یاب، ۱۸۷میلیارد مربوط به پرداخت مستقیم و۳۸۶مورد مربوط به مصوبات سفرمعاون اول رئیس جمهور است.

پرزحمت با اشاره به اقدامات انجام شده در بحث موضوع نظارت بر تسهیلات گفت: استان قزوین در نظارت تسهیلات رونق تولید هم بلحاظ تعداد و هم مبلغ نظارت در جایگاه اول کشور قرار دارد.

وی یادآورشد: ۱۰۲واحد تولیدی راکد قابل احیا با همکاری استانداری، بانکهای عامل وشرکت شهرکهای صنعتی بررسی شده که تعداد ۳۴مورد تائید، ۲۲ موافقت نشد و۲مورد هم به مبلغ ۲میلیارد تومان پرداخت شد.