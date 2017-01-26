دولت برای ارتقاء و بهبود معیشت مردم برنامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی صبح پنجشنبه در دیدار با امام جمعه ایلام اظهار داشت: بالاترین میزان صادرات نفت پس از انقلاب اسلامی تاکنون با حدود دو میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه ماه گذشته و در این دولت انجام شد در شرایطی که اکنون هیچ محدودیتی برای انتقال منابع ارزی حاصل از فروش نفت به داخل کشور هم نداریم.

وی بیان داشت: دولت برای برای ارتقاء و بهبود معیشت مردم هدفگذاری کرده و امیدواریم به این هدف مهم دست پیدا کنیم، یکی از دغدغه های دولت مشکل اشتغال است و تلاش زیادی در جهت مهار بیکاری انباشته شده در کشور می شود.

واعظی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم ها با مشکلات و چالش های زیادی مواجه بودیم، افزود: اما در چند ماه گذشته تا حدودی مشکلات کمتر، صادرات بیشتر و شاخص های اقتصادی نیز بهبود یافته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: در این مدت حدود ۶۵۰ روابط کارگزاری بین بانک های ایران انجام شده و تعداد بانک های خارجی که با ایران اسلامی روابط ارزی برقرار کردند ۲۴۸ بانک است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تورم پایین همراه با رکود را مناسب اقتصاد کشور ندانست و تصریح کرد: دولت می داند که با وجود رکود حتی در زمان تورم پایین نمی توان مشکلات را حل کرد بنابراین تلاش زیادی شد که به ویژه بعد از رفع تحریم ها همه علامت ها مثبت است و هم اکنون از نظر کشاورزی، صادرات غیرنفتی، فروش نفت وصنعت وضعیت به گونه ای است که در شش ماهه نخست سال رشد اقتصادی به هفت درصد رسیده است که اگر تا پایان این تلاش ها را ادامه دهیم رشد اقتصادی رقم خوبی پیدا می کند.

واعظی با اشاره به برنامه های دولت برای زیرساخت های ارتباطی استان ایلام، افزود: تا شهریور سال آینده وضعیت زیر ساخت های ارتباطی استان ایلام به حد مطلوب برسد البته یکی از سیاست ها ما توجه و عنایت بیشتر به استان های مرزی و حاشیه کشور است.

وی تصریح کرد: رویکرد ما این بوده که با توسعه زیرساخت ها آی سی تی به عنوان فضای توسعه‌ کسب و کار و ایجاد اشتغال هم استفاده شود.

وی بیان داشت: توجه بیشتر به روستاها و مناطق مرزی و تکمیل زیر ساخت های ارتباطی استان ایلام از برنامه های دولت است که با وجود مشکلات در این حوزه گام های خوبی برداشته شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز صبح با استقبال استاندار، معاونان استاندار و مدیران کل دستگاه های اجرایی از طریق فرودگاه شهدا وارد ایلام شد.

بهره برداری و راه اندازی ۲۵۰ طرح اینترنت پرسرعت روستایی در استان یکی دیگر از برنامه های سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایلام است.

این طرح امروز به صورت همزمان و نمادین در روستای آبزای بخش چوار شهرستان ایلام با حضور محمود واعظی کلید می خورد.

شرکت در نشست شورای اقتصاد مقاومتی استان با حضور روسا و مدیران کل دستگاه های اجرایی و کارگروه توسعه صادرات، دیدار با فعالان اقتصادی و بازرگانان ایلامی و نیز بررسی مسائل و مشکلات حوزه صادارت از دیگر برنامه های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به استان ایلام است.

راه اندازی مرکز آمادگی پشتیبانی امداد رایانه ای در دانشگاه ایلام و بهره برداری از چندین طرح مخابراتی از دیگر برنامه های سفر واعظی به این ایلام اعلام شده است.