استفاده از ظرفیت های آی سی تی برای ایجاد اشتغال و ثروت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ، مرتضی براری صبح امروز پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان ایلا با اعلام اینکه تا پایان سال نخستین رویداد کارآفرینی در حوزه گردشگری با استفاده از آی سی تی برگزار می شود، گفت: تعداد دانشجویان استان ایلام به نسبت جمعیت از نرم کشوری بالاتر است که با استفاده از این نیروی انسانی خلاق و متخصص می توان بیشترین اقدام را در جهت تولید ثروت و اشتغال ایجاد کرد.

معاون پارلمانی و استانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت های آی سی تی در ایجاد اشتغال و ثروت با ارایه چند مثال گفت: در یکی از استان های همجوار ایلام دو جوان با نوشتن اپلیکیشنی توانستند بعد از ۱۵ ماه ۳۹ نفر را به اشتغال درآورند و اکنون بیش از ۲۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند.

وی با بیان اینکه در استان ایلام مهمترین هدف از ایجاد زیرساخت ها ایجاد خدمت و محتواست، افزود: هم اکنون بیش از ۷۰۰ هزار سیم کارت در استان ایلام وجود دارد که اگر یک خدمت در حوزه سلامت، آموزش یا کشاورزی ایجاد شود که ۱۰۰ تومان ارزش داشته باشد روزانه ۷۰ میلیون تومان می تواند درآمد ایجاد کند.

براری با اشاره به وضعیت حضور مردم در استان ایلام در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: بیش از ۱.۵ میلیون زائر هر ساله طی ۱۰ روز از استان ایلام رفت و آمد دارند که اگر روزی فقط یک سرویس ۱۰۰ تومانی ارایه شود روزانه ۱۵۰ میلیون تومان خلق ثروت می شود که اشتغال نیز به همراه دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام را یکی از بکرترین نقاط کشور از نظر گردشگری دانست که بسیاری از بخش های گردشگری آن هنوز برای گردشگران خارجی و داخلی ناشناخته است تصریح کرد: می توان از زیرساختی ایجاد شده برای توسعه گردشگری استان و توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال استفاده کرد.

وی با اشاره به جلسات منظم همفکری که در دانشگاه ایلام برگزار می شود، گفت: طی ۲۰ روز آینده اولین رویداد کارآفرینی در حوزه گردشگری استان برگزار می شود تا بتوانیم با بهره از نیروی انسانی متخصص و خلاق موجود در جهت اشتغال و خلق ثروت استفاده کرد.

براری تعداد دانشجویان استان ایلام را ۴۰ هزار نفر اعلام کرد و تصریح کرد: تعداد دانشجویان ایلام به نسبت جمعیت از متوسط کشوری بالاتر است بطوریکه استان ایلام رتبه سوم را از این بابت در کشور دارد چراکه این میزان در نرم کشور ۶ درصد و ۸ درصد در استان ایلام است.