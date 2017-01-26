بهره برداری از ۶۶۶ پروژه مخابراتی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مسیب قبادیان امروز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: حوزه آی. سی. تی به ویژه در کشورهای توسعه یافته پیشران توسعه و ارتقا دهنده همه شاخص های توسعه یک کشور است.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه بابیان اینکه ۱۰ درصد از اقتصاد کشورهای پیشرفته در حوزه آی. سی. تی تامین می شود، افزود: در ایران تنها دو درصد اقتصاد کشور از این حوزه تامین می شود.

قبادیان با اشاره به سند ره نگاشت تحول ۵ ساله شرکت مخابرات ایران گفت: در افق ۱۴۰۰ هدفگذاری ما تبدیل شدن به شرکتی پیشرو در ارائه خدمات دیجیتال یکپارچه و سرویس مورد انتظار مشتری است.

وی با اشاره به اهمیت مقوله اینترنت اشیا گفت: اینترنت اشیا منشا تحول در همه دربخش های صنعت، خدمات، بهداشت، آموزشی و... است و این مهم نیازمند زیرساخت مناسب است.

قبادیان بیان کرد: در حوزه آی. سی. تی آنکه بیش از همه سود می برد اپراتورهای مخابرات نیستند، بیش از ۷۵ درصد اقتصاد و تولید ثروت به سمت تامین کننده های خدمات می رود و بیش از ۲۵ درصد این ثروت و در آمد عاید اپراتور مخابرات می شود و در واقع ثروت و درآمد نصیب بخشی می‌شود که هزینه کمتری می کند.

اجرای ۸۴۸ پروژه مخابراتی در استان کرمانشاه

وی تعداد پروژههای مخابراتی اجرا شده در زمینه تلفن ثابت، همراه اول و دیتا در استان کرمانشاه از ابتدای دولت تدبیر و امید را ۸۴۸ پروژه عنوان کرد و افزود: برای این تعداد پروژه ۱۸۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

قبادیان بیان کرد: از مجموع ۸۴۸ پروژه برای تعداد ۲۸۸ پروژه در زمینه تلفن ثابت و دیتا میزان ۱۰۸ میلیارد تومان هزینه شده و ۵۶۰ پروژه نیز در حوزه تلفن همراه با اعتبار ۸۱ میلیارد تومان داشتیم.

وی از افتتاح ۶۶۶ پروژه در سفر وزیر ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات طی امروز و فردا در استان کرمانشاه خبر داد و بیان کرد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیاردتومان رسما افتتاح خواهند شد.

قبادیان گفت: از این تعداد ۶۳۰ پروژه در زمینه تلفن همراه با اعتبار ۱۲۲میلیارد تومان، ۳۶ پروژه در زمینه تلفن ثابت دیتا با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان با تکنولوژی بروز افتتاح می‌شود.

وی توسعه شبکه‌ها مبتنی بر فیبر نوری را از برنامه های مخابرات عنوان کرد و گفت: رویکرد مابه سمت بردن فیبر نوری داخل منازل مردم است.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه در ادامه بیان کرد: ۱۰۴ هزار پورت ADSL خانگی در اختیار داریم که از این تعداد ۸۴ هزار مورد واگذار شده و برای ۱۱۶ ژاژ پورت دیگر اجازه نصب به رقبای خود دادیم.

قبادیان با اشاره به وجود ۳۰ میلیون مشترک تلفن ثابت در کشور افزود: از نیمه دوم سال ۹۳ تا ۹۵ تعداد ۱۴۲ سایت ۳G و تعداد هشت سایت ۴G داشتیم که البته این آمار تنها مربوط به مخابرات است.

بخش خصوصی اجازه واردات اینترنت را ندارد

وی بیان کرد: ار آبان امسال تاکنون تعداد ۱۹۱ سایت ۴G را اضافه کردیم و این تعداد در مجموع به ۱۹۱ سایت ۴G افزایش یافته همچنین ۱۴۳ سایت ۳G را اضافه کردیم که در مجموع به ۲۸۵ سایت ۳G رسید.

قبادیان گفت: ۱۵ شهر کوچک همچون ماهیدشت، میانراهان و... زیر پوشش ۴G رفته و تا آخر سال تعداد سایت های ۴G به ۲۵۹ سایت ارتقا داده می شود و تعداد ۱۸۱ سایت ۳G در استان اضافه می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مخابرات متولی از صفر تا صد اینترنت نیست، گفت: در کشور بخش حاکمیتی، وزارت ارتباطات متولی است و شرکت ارتباطات زیرساخت تامین کننده اینترنت از مبادی بین المللی است و در کشور به خصوصی اجازه واردات اینترنت داده نمی شود.

قبادیان افزود: توپولوژی داخل کشور نیز دیگر عامل دخیل در بحث اینترنت است اما تامین کننده اینترنت تا مبادی ورودی هر استان شرکت ارتباطات زیرساخت است و در داخل استان توزیع اینترنت با مخابرات است.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با بیان اینکه وظیفه توزیع بیش از ۷۰ درصد اینترنت داخل استان بر عهده مخابرات است، گفت: ۹۰ درصد مشکلات اینترنت به حوزه بین‌المللی و توپولوژی داخل بر نمی گردد و با توجه به اینکه بستر سیم مسی است بستگی به فاصله و کیفیت آن سیم و سیم کشی داخلی دارد.

وی با بیان اینکه در ۲۴ نقطه کرمانشاه تجهیزات وای فای نصب شده، افزود: توسعه وای فای پروژه ای ملی است و اگر کسی عضو شبکه وای فای کرمانشاه باشد به کل ایران دسترسی دارد.

قبادیان همچنین بیان کرد: تا پایان امسال ۱۵۰۰ سایت در سراسر کشور وارد سرویس وای فای خواهد شد.

شهروندان ۱۱ میلیارد تومان به مخابرات بدهکارند

وی از قطع ۱۴۰ هزار خط تلفن ثابت در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: از این تعداد تنها ۹۳ هزار مورد مربوط به شهر کرمانشاه است و در مجموع هم استانی ها ۱۱ میلیارد تومان به مخابرات بدهکار هستند.

قبادیان شماره جدید برای گزارشات مربوط به خرابی تلفن را ۲۰۱۱۷ اعلام کرد و گفت: مشترکینی که نیاز به پهنای باند دارند در اولویت برخورداری دار فیبر نوری هستند.

وی در خصوص تعرفه تلفن ثابت در استان کرمانشاه توضیح داد: تعرفه تلفن ثابت از سال۸۲ تغییر نکرده، سال ۸۷ هزینه اتصال ۵۰ هزار باضافه ارزش افزوده بود، نرخ مکالمات تلفن ثابت دقیقه داری و به ازای هر دقیقه ۳ تومان بود و این تعرفه در سال ۹۳ بشدت به مخابرات ضربه زد.

قبادیان با ادامه توضیحات پیرامون تعرفه مکالمه تلفن ثابت گفت: طرح هم کدسازی سبب کاهش ۱۵ درصدی درآمد مخابرات شد.

وی با اشاره به اینکه قریب به ۶۰ هزار پرسنل مخابرات در کشور فعال هستند، ادامه داد: از اول مرداد امسال تعرفه تماس تلفن ثابت به موبایل دقیقه ای ۶۲۵ ریال محاسبه می شود، نرخ مکالمات تلفن ثابت داخل استان از ۳ تومان به ۴۵ ریال رسیده است.

قبادیان گفت: بیش از ۸۸ درصد هزینه های مکالمه در استان کرمانشاه مربوط به تماس با موبایل با تماس با دیگر استان ها است و تنها ۱۲ درصد مربوط به مکالمات تلفن ثابت داخل استان است.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه حداقل مکالمه شهری را ۳۳۰ دقیقه و روستا۲۰۰ دقیقه اعلام کرد و گفت: رتبه کرمانشاه در بحث ضریب نفوذ تلفن ثابت ۱۷ و همراه ۱۳ است.

قطع ۱۴۰ هزار خط ثابت به علت بدهی

وی در ادامه بیان کرد: تعداد ۵۸۶ هزار تلفن ثابت فعال در استان داریم که ۱۴۰ هزار خط به علت بدهی قطع می باشد. همچنان یک میلیون و ۳۸۰ هزار تلفن همراه داریم، یک میلیون و ۸۰۰ هزار سیمکارت واگذار شده از این تعداد ۳۴۲ هزار دائمی و مابقی اعتباری است.

قبادیان بیان کرد: پوشش جاده ای موبایل ۹۲ درصد و شهری صد در صد است همچنان ۱۷۶۵ روستا تحت پوشش همراه اول قرار دارند.

وی با بیان اینکه ۲۸ هزار سایت همراه اول در کشور وجود دارد، افزود: در استان کرمانشاه تعداد ۵۱۲ سایت همراه اول داریم.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه همراه اول را بزرگترین اپراتور خاورمیانه دانست و گفت: همراه اول رتبه هفده را در جهان دارد.

وی با اشاره به دو برابر شدن پهنای باند اینترنت طی یک و نیم سال اخیر در استان کرمانشاه افزود: در بحث رضایتمندی از خدمات مخابرات، بر اساس نظرسنجی سه ماهه پاییز، استان در همه شاخص ها جزو ۵ استان اول کشور است.

قبادیان با اشاره به ساماندهی موضوع پیامک های تبلیغاتی و خدماتی اضافه کرد: یکی از چالش های مخابرات، شهرداری ها هستند که در حال رفع مشکلات برای بهبود کار هستیم.

وی بیان کرد: انتظار داریم شهروندانی که به مخابرات بدهی دارند نسبت به رفع بدهی خود اقدام.کنند تا از واگذاری خط جلوگیری شود البته واگذاری با شرایط خاص انجام می شود.

قبادیان بیان کرد: اگر تلفن ثابت به‌علت بدهی قطع شده باشد و تخلیه صورت گیرد در صورتیکه مالک بخواهد همان خط را که واگذار شده دوباره فعال کند باید هزینه خط جدید را بپردازد که دویست هزار است.