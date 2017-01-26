درخواست منصوریان از هواداران: تیم را تشویق کنید و به حاشیه نروید

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال استقلال در آستانه بازی با پیکان پیامی را خطاب به هواداران این تیم صادر کرد. در این پیام آمده است: از هواداران عزیز استقلال می خواهم در ماه سخت بهمن مثل همیشه یار و یاور و یار دوازدهم ما در روز جمعه باشند و تمام تمرکز خود را برای حمایت از تیم محبوب خود بگذارند و در مسائل حاشیه ای که این روزها مطرح می شود، توجهی نکنند.

مهمترین مساله قبل از هر چیز سربلندی نام و پرچم استقلال است و آرزوی ما نیز خوشحالی هواداران. ما سنگ بنای استقلال را با ترکیبی از بازیکنان با تجربه و جوانان جویای نام گذاشته ایم و نگذارید کسی با انرژی منفی استقلال را از مسیر اصلی خود خارج کند. وعده ما روز جمعه ساعت 16:45 ورزشگاه آزادی. چشم بازیکنان ما به روی سکوها و شما هواداران است و از شما می خواهم تا پایان بازی دست از حمایت از تیم محبوب خود برندارید.