بردن استقلال سخت است/ پرونده «منشا» تا فردا بسته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست خبری این تیم قبل از دیدار برابر استقلال تهران در کنفرانس خبری سازمان لیگ گفت: الان زمانی است که باید به پیروزی برسیم. ما هر چقدر خوب بازی کنیم و نتیجه نگیریم دیده نخواهیم شد. باید علاوه بر یک بازی خوب نتیجه مورد نظر را هم مقابل استقلال به دست بیاوریم.

وی تاکید کرد: بردن استقلال کار ساده ای نیست اما باید تمرکز کنیم، بدون اشتباه باشیم و تلاش کنیم تا فردا این تیم را شکست بدهیم و موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشیم.

سرمربی پیکان در پاسخ به این پرسش که آیا مقابل استقلال تدافعی بازی خواهید کرد یا خیر؟ گفت: هر بازی شرایط متفاوتی دارد. من سالهای سال است که در تیم های متفاوت حضور داشته ام. با بازی ای که مقابل تراکتورسازی انجام داده ایم و اعتماد به نفس بالایی که داریم امیدوارم به پیروزی برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه برنامه ای برابر دیدار مقابل استقلال تهران دارید؟ گفت: ما در سه بازی اول در دور رفت دو امتیاز بدست آوردیم و در دور برگشت یک امتیاز اگر چه در بازی مقابل تراکتور در دور رفت بازی خوبی از خود ارائه ندادیم اما در دور برگشت عملکرد خوبی داشتیم و به این نتیجه رسیده ایم که تیم ما پیشرفت خوبی داشته است. با همین استراتژی و اعتماد به نفسی که داریم برنامه خاصی برای استقلال داریم و بدنبال کسب ۳ امتیاز هستیم.

وی در خصوص «گادوین منشا» مهاجم خارجی تیمش و درخواست پرسپولیس برای جذب او گفت: با توجه به اینکه ۳ هفته از فصل نقل و انتقالات گذشته هنوز هیچ درخواست رسمی از باشگاه پرسپولیس نداشته ام. البته یک باشگاه دیگر بدنبال این بازیکن بود و با ما صحبت کرده بود. قرار بود برای یک فصل و نیم ۹۰۰ هزار دلار پرداخت کند که آن عملی نشد اما مطمئن باشید ظرف امروز و فردا پرونده منشا را خواهیم بست.

جلالی در پاسخ به این پرسش که مدیربرنامه های منشا هر روز به باشگاه پرسپولیس می آید افزود: برخلاف چیزی که شما به من می گویید مدیربرنامه های منشا اعلام کرده که هرگز به باشگاه پرسپولیس نرفته است.

سرمربی پیکان در پاسخ به این پرسش که دلیل جدایی برهانی از پیکان چه بوده است گفت: تنها دلیل جدایی برهانی از ما فنی بوده است و او هیچ مشکلی با من و باشگاه پیکان نداشته است.