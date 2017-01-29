تولید پروتزهای عصبی ایرانی پشت سد بی توجهی بهره بردار

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه کاربرد فناوری عصبی در تشخیص، درمان و توانبخشی بسیار گسترش یافته است. این کاربردها باعث ایجاد تحول شگرفی در زمینه پزشکی شده، از این رو ساخت پروتزهای عصبی می تواند مورد اهمیت واقع شود.

محصولات فناوری عصبی بسیار گران قیمت هستند، به همین دلیل، ساخت پروتزهای عصبی در کشور، یکی از نیازهای ضروری جهت حفظ و ارتقا سطح سلامت جامعه محسوب می­ شود.

از این رو محققان کشورمان در صدد آمدند این فناوری را در کشور با هدف کسب دانش فنی پیگیری کنند؛ در همین راستا طرح کلان ملی «طراحی و ساخت پروتزهای عصبی» با هدف گسترش فناوری عصبی و بومی سازی توسط شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید تا پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت، برگ جدیدی از فناوری را برای توسعه و پیشرفت کشور ورق بزنند.

تا کنون این طرح کلان از سال ۱۳۹۰ که به تصویب رسیده توسط شورای عالی علوم تحقیقات تامین اعتبارات شده است اما طبق آیین نامه شورای عتف، باید بخشی از هزینه طرح های کلان توسط بهره بردار تامین شود و وزارت بهداشت به عنوان بهره بردار این طرح را مورد حمایت قرار دهد تا تولید پروتزهای عصبی بومی سازی شود.

پروتزهای عصبی سیستم­های میکروالکترونیکی با تراشه ­های ریزپردازنده هستند که بر مبنای عملکرد سیستم عصبی انسان می توانند ارگان­های بدن را کنترل کنند. پروتزهای عصبی می تواند شامل پروتز قلبی، شنوایی، بینایی، تنفسی شوند. از این فناوری می توان برای کنترل مثانه، اسپاستیسیتی، کنترل دردهای مزمن، کنترل حملات صرع و درمان بیماری پارکینسون استفاده کرد. رفع مشکلات حرکتی در افراد دچار ضایعه نخاعی، مغزی، ام اس، فلج مغزی(CP)، سکته مغزی(stroke) از دیگر کاربردهای این سیستم عصبی هستند.

دکتر عباس عرفانیان، مجری این طرح کلان ملی در خصوص آخرین وضعیت این طرح به خبرنگار مهر گفت: حدود ۱۴.۵ درصد از بودجه پیش بینی شده برای اجرای این طرح، از طرف شورای عتف به پروژه اختصاص داده شد و با این وجود، پروژه بیش از ۳۰ درصد پیشرفت داشته است. تا کنون این حمایت ها از سوی بهره بردار که وزارت بهداشت است تحقق نیافته و اجرای پروژه با مشکل روبرو شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این طرح کلان به دلیل عدم اختصاص بودجه از سوی بهره بردار متوقف شده است، افزود: وزارت بهداشت باید حمایت مالی خود را اعلام کند؛ ولی هنوز اعلام نکرده و این طرح متوقف شده است.

عرفانیان با تاکید بر اینکه از سال ۹۳ منتظر اعلام وزارت بهداشت هستیم، عنوان کرد: تا زمانی که شورای علوم، تحقیقات و فناوری از این طرح حمایت کرد ۳۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت داشتیم ولی طرح از سال ۹۳ به علت عدم حمایت وزارت بهداشت متوقف شده است.

وی گفت: شاید وزارت بهداشت بودجه ندارد ولی در هر صورت به ما چیزی اعلام نشده که دلیل این عدم حمایت چه هست.

عرفانیان با بیان اینکه این طرح مورد نیاز وزارت بهداشت است، بیان کرد: این پروتزها در حال حاضر جزء اقلام وارداتی کشور محسوب می شوند و قیمت بالایی دارند. در سال گذشته ۱۰۰۰ حلزون شنوایی و ۹۷ پروتز عصبی مغزی وارد کشور شده است.