به گزارش خبرنگار مهر، محسن گروسی مهاجم سابق استقلال و از مربیان فوتبال کشورمان در خصوص شرایط این تیم و به خصوص پیروزی مقابل پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالات مطرح شده پاسخ داد.
* آقای گروسی بازی تیم سابق تان مقابل پیکان را چطور ارزیابی میکنید؟
- بازی خیلی خوبی را از تیم جوان شده استقلال شاهد بودیم. آبی پوشان در فاز تهاجمی به بلوغ خوبی از فوتبال رسیدهاند اما در فاز دفاعی هنوز مشکلاتی دارند. این تیم روز به روز در حال پیشرفت و حرکت رو به جلو است. پیشرفت تیم کاملا مشهود است و تیم روز به روز بهتر میشود. البته اگر بعضیها بگذارند.
* بیشتر توضیح میدهید؟
- گروهی هستند که دوست ندارند استقلال نتیجه بگیرد و تا میبینند این تیم دو تا نتیجه خوب میگیرد شروع میکنند به حاشیه سازی برای تیم. نمیخواهم بیشتر از این توضیح بدهم. چون به حاشیهها دامن زده میشود.
* این (به زعم شما) حاشیه سازان خودی هستند یا غریبه؟
- صد در صد خودی هستند. آنها استقلالیهایی هستند که باید این تیم در این مقطع نتیجه نگیرد تا به یکسری اهداف خود برسند. تا میبینند تیم در حال نتیجه گرفتن است شروع میکنند به حاشیه سازی. حالا چون شاکله تیم را هم بازیکنان جوان تشکیل میدهند، زمینه به حاشیه رفتن بیشتر از قبل است.
* چطور میتوان تیم را در مقابل این حاشیهها محافظت کرد؟
- خیلی سخت است، اما با بی توجهی و کم توجهی مسئولین باشگاه و کادر فنی نسبت به این حاشیهها. هرچقدر به این حاشیهها بیشتر توجه شود، تحرکات بیشتر میشود.
* عدهای میگویند استقلال همچنان بی برنامه است و این پیروزیها هم با چاشنی شانس به دست میآید.
- شاید این انتقاد در مقطعی از فصل وارد بود. اما الان بی انصافی است که این تیم را بی برنامه دانست. در بازی مقابل پیکان آبی پوشان بالای ۶۰۰ پاس به هم دادند. گل سوم این تیم تاکتیکی ترین گل این فصل بود که بعد از رد و بدل شدن ۳۰ پاس به ثمر رسید. مگر میشود این تیم برنامه نداشته باشد؟ اصلا چطور میشود یک تیم برنامه نداشته باشد اما بهترین خط حمله لیگ را داشته باشد؟ این داستان بی برنامه بودن هم زائیده ذهن همین حاشیه سازان است که قصد تخریب تیم را دارند.
* آیا با این تیم جوان شده و این بازیکنان جوان تا پایان فصل میتوان با همین فرمان پیش رفت؟
- سخت است. اگر جباروف و آندو به این تیم اضافه شوند که تیم فوق العاده میشود و آنقوت پیشرفت روز به روز بیشتر در این تیم محسوس است. اگر این اتفاق هم نیفتاد باید همه عناصر باشگاه دست به دست هم بدهند تا با استفاده از همین داشته ها کار را پیش ببرند. بهرحال جوانگرایی سخت است و تاوان هم دارد.
* و سقف آرزوهای استقلال در این فصل به نظر شما چقدر است؟
- فاصله امتیازی تا صدر جدول زیاد است. حتی اگر امیدی هم به قهرمانی نباشد، تیم باید برای قرار گرفتن در بالاترین رتبه ممکن تلاش کند. دومی بهتر از سومی و سومی بهتر از چهارمی است و الی آخر.
* آیا این تیم جوان ظرفیت این را دارد که در آینده نسل طلایی برای استقلال تشکیل دهد؟
- جوانهای تیم همه خوب هستند و به نظر من این ظرفیت در آنها دیده میشود. فقط امیدوارم این بازیکنان جوان بیشتر از قبل به حرف بزرگترهای خود گوش دهند و از مسیر مستقیم منحرف نشوند.
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