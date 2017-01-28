به گزارش خبرگزاری مهر، در پانزدهمین و شانزدهمین دوره جایزه مهرگان ۴۰۳ عنوان کتاب شامل ۱۹۷ رمان و ۲۰۶ مجموعه داستان کوتاه که در سال‌های ۹۳-۱۳۹۲ منتشر شده مورد بررسی هیأت داوران قرار گرفته است و در آخرین مرحله با رأی هیأت داوران از میان ۱۴ مجموعه داستان باقیمانده ۷ مجموعه داستان، نامزد دریافت تندیس، جایزه نقدی و لوح تقدیر مهرگان ادب شدند.

نامزدهای نهایی بهترین مجموعه داستان کوتاه (به نظم الفبایی نام کتاب‌ها) عبارتند از: ۱. پل‌ها؛ احمد ابوالفتحی؛ نشر چرخ، ۲. تا جایی که می‌توانی گاز بده؛ محمدرضا گودرزی؛ نشر ثالث، ۳. دور برگردان؛ میثم کیانی؛ نشر زاوش، ۴. سرطان جن؛ رامبد خانلری؛ نشر آگه، ۵. عکس‌های دسته جمعی؛ حمید امجد؛ نشر نیلا، ۶. غریبه‌ای زیر درخت نارنج؛ کرم‌رضا تاج‌مهر؛ نشر ثالث و ۷. کنار نیا مینا؛ محمد حسینی؛ نشر ثالث.

بر اساس این گزارش، جواد اسحاقیان، علیرضا سیف‌الدینی و مهدی غبرایی داوری مرحله نهایی این دوره جایزه مهرگان ادب را به عهده داشته‌اند. انتخاب آثار در مرحله مقدماتی نیز به عهده محبوبه میرقدیری، سودابه سلگی و دبیرخانه جایزه مهرگان ادب بوده است. دلیل تأخیر در اعلام نتایج این دوره درگذشت زنده‌یاد فتح‌الله بی‌نیاز دبیر قدیمی این جایزه و تغییر در هیأت داوران عنوان شده است.

علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان با اشاره به سابقه این جایزه به عنوان قدیمی‌ترین جایزه مستقل و خصوصی ایران گفته است با در نظر داشتن معیارهای حرفه‌ای و به منظور حفظ بی‌طرفی و استقلال رای داوران در جایزه مهرگان، در تمامی سال‌های برگزاری حتی یک ریال از بودجه و امکانات دولت یا نهادهای فرهنگی وابسته به آن استفاده نکرده‌ایم. در عین حال کوشیده‌ایم در چارچوب همین قوانین و مقررات موجود فعالیت کنیم و از حاشیه‌ها نیز بپرهیزیم؛ با این وجود بارها مراسم نهایی اهدای جایزه مهرگان در سالن‌های عمومی و حتی در دفاتر خصوصی، بدون ذکر هیچ دلیلی در آخرین ساعات قبل از برگزاری مراسم با یک تلفن دستوری لغو شده است. ادامه چنین رویه‌ای در عرصه فرهنگ بدون شک کار و حیات جوایز ادبی خصوصی را به مخاطره جدی می‌اندازد همچنان که چند جایزه خصوصی و معتبر ادبی در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت امکانات و یا سنگ‌های دیگری که جلوی پایشان انداخته شده متأسفانه به تعطیلی کشیده شده‌اند.

مدیر جایزه مهرگان با ذکر این که بودجه زیاد، امکانات اجرایی گسترده، بهترین سالن‌ها و آمفی‌تئاترها، همراه با حمایت تمام قد مسؤولان فرهنگی در اختیار چند جایزه دولتی یا شبه دولتی است، می‌گوید: امکانات و توان مالی اندک جوایز خصوصی هرگز با امکانات و بودجه‌های هنگفت بنیادهای ادبی وابسته به دولت و دیگر نهادها قابل مقایسه نیست؛ اما نتیجه کار و انتخاب‌ها در جوایز خصوصی عموماً با اقبال بیشتری همراه بوده و مورد اعتنا و توجه نویسندگان و علاقمندان به کتاب قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی و با توجه به تجربه سال‌های گذشته، بهتر است مسؤولان فرهنگی با برنامه‌ریزی متفاوت و تدوین سازوکارهای قابل قبول برای اهل فرهنگ، به استقبال کوشش‌های مستقل و تشکل‌های خصوصی عرصه فرهنگ و ادب رفته و بکوشند تنگناها و مشکلات پیش روی این گونه فعالیت‌ها از میان برداشته شود.

وی افزوده است: موضوع برگزاری مراسم نهایی اهدای جایزه مهرگان امسال را در مکانی عمومی با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در میان گذاشته و با قول مساعد ایشان امیدوار است شرایط اطمینان‌بخشی برای برگزاری این مراسم فراهم آید. جایزه مهرگان البته فارغ از بایدها و شایدها مصمم است همچنان به راه خود ادامه دهد و تصمیم دارد همزمان با بیستمین دوره جایزه مهرگان، برگزاری این جایزه را که چند دوره به صورت دوسالانه برگزار شده بود مجدداً به روال “سالانه” باز گرداند.

بنا به گزارش دبیرخانه مهرگان، کار گردآوری و بررسی رمان‌ها و مجموعه داستان‌ها برای دوره‌های هفدهم و هجدهم جایزه مهرگان (آثار چاپ اول سال‌های ۹۵-۱۳۹۴) آغاز شده است و نویسندگان و ناشران تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۶ برای ارسال کتاب‌های خود فرصت دارند. دبیرخانه جایزه مهرگان صندوق پستی ۵۵۵-۱۹۶۱۵ تهران و ایمیل mehreganprize@gmail.com را برای ارسال کتاب‌ها و طرح مطالب و پیشنهادات اهل قلم در نظر گرفته است.