به گزارش خبرنگار مهر، امیرمسعود علمداری نویسنده و منتقد حوزه سینمای انیمیشن گفت :تولید انیمیشن سینمایی به تازگی در ایران وارد عرصه سینما شده و این عرصه نوپا نیازمند حمایت است. آینده سینمای جهان و ایران خواسته یا ناخواسته به سمت سینمای دیجیتال می رود که انیمیشن پایه مهمی در این سینما محسوب می شود.

وی با اشاره به حضور یک انیمیشن در بخش رقابتی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر و اختصاص بدترین سانس اکران به آن در برج میلاد ادامه داد: علی نوری اسکویی با اثر «رهایی از بهشت» در بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد. این اثر اولین انیمیشنی است که تا به حال موفق شده است در این بخش از رقابت پذیرفته شود، بنابراین این اثر می تواند یکی از قوی ترین تولیدات سینمایی انیمیشن ایران تا کنون به شمار آید. تولید انیمیشن سینمایی نیاز به سازماندهی تیمی بزرگ و تلاش هماهنگ طی زمانی طولانی دارد و این فیلم حاصل زحمت ۴ ساله تیمی ۱۰۰ نفره است.

این منتقد توضیح داد: علی اسکویی در آمریکا تحصیل کرده و اکنون نیز در تبادلاتی برای تولیداتش در کشورهای اروپایی و سایر کشورها است، آیا بی مهری به این آثار نمی تواند امثال این هنرمندان را دلزده کند؟ جامعه انیمیشن ایران نگران است و سینمای ایران نیز باید نگران باشد که مبادا چنین هنرمندانی از وضعیت فعلی سینمای ایران ناامید شوند. رفتن این هنرمندان یعنی از دست دادن توانایی ارزشمندی که می تواند گسترش یابد و به هم نسل های جوان تر ما انتقال یافته و فاصله انیمیشن ما را با کشورهای صاحب این هنر- صنعت کمتر کند.

علمداری در پایان گفت: از داوران بخش سودای سیمرغ انتظار داریم که به آثار انیمیشن هم مانند سینمای زنده ارج نهند و چون اغلب سال ها به اهدای جوایزی چون بهترین دستاوردهای فنی، بسنده نکرده و سایر توانمندی های این اثر را نیز به دقت وارسی کنند.