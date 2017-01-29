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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۷:۴۱

به دلیل تداوم بارش برف؛

نوبت صبح مدارس تعدادی از شهرستان‌های کردستان فردا تعطیل است

نوبت صبح مدارس تعدادی از شهرستان‌های کردستان فردا تعطیل است

سنندج- نوبت صبح امروز یکشنبه مدارس تعدادی از شهرستان‌های استان کردستان به دلیل تداوم بارش برف و لغزندگی و یخبندان معابر فردا یکشنبه تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش کردستان، به دلیل تداوم  بارش برف، برودت هوا و لغزندگی و یخبندان معابر یکشنبه دهم بهمن ۹۵ مدارس شهرستان ها و مناطق تابعه استان در نوبت صبح  به شرح ذیل تعطیل اعلام می شود:

تمامی مدارس و مقاطع تحصیلی شهرستان های، قروه، سقز و منطقه زیویه و سریش آباد در سطح شهر و روستا همچنین در بیجار و حسن آباد یاسوکند، تعطیلی پیش دبستان و مدارس ابتدایی سطح شهر وتمامی مدارس روستایی تعطیل است.

درسنندج ، دیواندره، دهگلان و منطقه کلاترزان پیش دبستان و دبستان سطح شهر و تمامی مدارس روستایی تعطیل است و مدارس متوسطه اول و دوم سطح شهر هم از ساعت ۹ صبح آغاز بکار می کند.

درمریوان پیش دبستان و مدارس ابتدایی سطح شهر  و کل مدارس روستایی و همچنین در بانه پیش دبستان و ابتدایی سطح شهر و روستا امروز یکشنبه تعطیل است.

کد مطلب 3890160

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