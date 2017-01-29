برگزاری ۱۸۲ برنامه قرآنی به مناسبت دهه فجر درکردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مختار کرمی شامگاه شنبه در دومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد دهه فجر استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه این اداره کل مسئولیت کمیته قرآنی وتشکل های دینی دهه فجر را برعهده دارد، گفت: در دهه فجر امسال ۳۰ برنامه در شهرستان های استان اجرا خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه در هرشهرستان در سه مدرسه اقدام به برگزاری برنامه های متناسب با این ایام الله می کنیم، عنوان کرد: اجرای ۱۸۲ برنامه قرآنی شامل ۵۶ محفل انس با قرآن در سراسراستان، برپایی هفت نمایشگاه قرآنی، برگزاری ۳۸ مسابقه مختلف قرآنی و غیره دراین ایام الله برگزار می شود.

وی عنوان کرد: براساس برآوردهای انجام شده در مجموعه برای اجرای برنامه های مذکور ۲۸۰ میلیون ریال هزینه خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: برگزاری جشن انقلاب در ۹ مجمتع فرهنگی نور، برگزاری پنج کارگاه آموزشی مقابله با آسیب های اجتماعی، برگزاری جشن میلاد حضرت زینب و تهیه و توزیع ۲ هزار نسخه کتابچه انقلاب از دیگر برنامه تبلیغات اسلامی در دهه فجر امسال است.



معاون فرهنگی، اجتماعی سپاه بیت المقدس کردستان هم دراین جلسه ازبرگزاری هزار و ۸۲۴ برنامه توسط نیروهای مسلح در دهه فجر خبر داد و گفت: در دهه فجر امسال، سپاه به تنهایی ۱۵۴ برنامه برگزار خواهد کرد.

مطلب نوری با اشاره به ۵۰ عنوان برنامه شاخص در دستور کار سپاه در این ایام قرار گرفته است، عنوان کرد: ۳۲۶ برنامه نیز در بسیج اقشار در این مدت اجرا خواهد شد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان هم در این جلسه به برنامه های این اداره کل در ایام الله دهه فجر اشاره کرد واظهارداشت: ۲۷ میلیارد ریال در ایام دهه فجر برای افتتاح پروژه های این نهاد هزینه خواهد شد.

قنبر موسی نژاد افتتاح مسکن محرومان و بهداشت روستایی، افتتاح طرح های هادی و مهدهای کودک روستایی را از جمله برنامه های این نهاد در دهه فجر ذکر کرد و افزود: ۱۴۴ میلیارد ریال از اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها در قالب تسهیلات قرض الحسنه و ۱۶۳ میلیارد ریال نیز به صورت بلاعوض در اختیار مردم مناطق مختلف روستایی قرار خواهد گرفت.



مدیر کل آموزش و پرورش کردستان هم در این جلسه گفت: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن و اجرای سرود هزار و ۳۵۰ نفری دانش آموزان از مهمترین برنامه های آموزش و پرورش استان در دهه فجر است.

رشید قربانی عنوان کرد: نواخته شدن زنگ گلبانگ انقلاب نیز در روز ۱۲ بهمن درسطح مدارس استان، سرکشی از بیش از ۳۰۰ نفر از بیماران صعب العلاج و کمک بلاعوض به آنان، تجهیز ۵۷ کتابخانه مدارس، برگزاری راهیان نور، اجرای مسابقات ورزشی، اجرای جنگ های شادی و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در ۳۰۰ مدرسه از دیگر برنامه ای آموزش و پرورش در دهه فجر است.