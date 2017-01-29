مسابقات پرس سینه کردستان بامشخص شدن نفرات برتربه پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پرس سینه انتخابی استان در اوزان و رده های سنی مختلف با حضور شهرستان های تابعه شامگاه روز گذشته در سنندج به پایان رسید.

در این رقابت ها که به میزبانی سالن آزادی شهر سنندج برگزار شد، ۷۴ ورزشکار در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان از شهرستان های بانه، دهگلان، سنندج، دیواندره، سقز، کارمیاران و بیجار حضور داشتند.

در پایان و در نتایج تیمی رده سنی نوجوانان این دوره از رقابت ها، باشگاه قهرمانی سنندج با کسب ۱۰۱ امتیاز اول شد و تیم های بیجار و باشگاه خورهه لات شهر دیواندره هرکدام با ۶۴ و ۳۲ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی جوانان، باشگاه قهرمانان شهر دهگلان با بدست آوردن ۵۹ امتیاز مقام اول را کسب کرد ، شهرستان کامیاران با ۴۵ امتیاز دوم شد و باشگاه زرین سنندج با کسب ۳۹ امتیاز جایگاه سوم را بدست آورد.

در رده سنی بزرگسالان، باشگاه قهرمانی سنندج توانست ۱۱۰ امتیاز کسب کند و بر سکوی نخست قرار گیرد، همچنین شهرستان بیجار با ۴۵ امتیاز دوم شد و بانه با کسب ۲۴ امتیاز مقام سوم را بدست آورد.

در بخش مستر ۴ این رقابت ها در وزن ۷۵ کیلوگرم خالد صلاحی به نمایندگی از باشگاه قهرمانی شهر سنندج توانست مقام اول را کسب کند.

در رده سنی پیشکسوتان، باشگاه زرین سنندج با ۴۵ امتیاز در جایگاه اول قرار گرفت و باشگاه قهرمانی سنندج با بدست آوردن ۳۲ امتیاز موفق شد بر سکوی دوم این رده سنی قرار گیرد و باشگاه قهرمانان شهر دهگلان با ۲۴ امتیاز سوم شد.