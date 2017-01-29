«سرزمین نخبگان» سراغ نخبه ایرانی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضایی متولد سال ۱۳۶۵ است ولی به جرأت می توان گفت شکوفایی و تولد او مربوط به دوران جوانی اش است؛ زمانی که او توانست با وجود همه مشکلات ناشی از معلولیت های شدید جسمی به قهرمان داستانی شنیدنی تبدیل شود.

این جوان کوشای ایرانی از کودکی دچار مشکل جسمی حرکتی شد اما روحیه اش را از دست نداد و در حالیکه به اختراعات علمی علاقه داشت، در دوران جوانی تصمیم گرفت به ایده های خود شکل واقعی بدهد.

امیر با اینکه در مدرسه دانش آموزان استثنایی تحصیل می کرد و در این مدارس فقط رشته های علوم انسانی آموزش داده می شود، اما در خانه و به وسیله یارانه، دانش الکترونیک را آموخت و سرانجام به هدفش رسید.

مجموعه مستند «سرزمین نخبگان» این هفته به گفتگو با این جوان خلاق و با روحیه اختصاص دارد. امیر رضایی و خانواده اش در جای جای این فیلم از روزها و شب های سختی می گویند که تنها امید رسیدن به هدف، مانع از عقب نشینی شان شد.

رضایی توانسته است طی سال های اخیر دستگاهی به نام قفل هوشمند بسازد، سیستمی که به سارقان و افراد غیر مجاز اجازه ورود نمی دهد البته این تنها دستگاهی نیست که او ساخته بلکه تنها نمونه ای از اختراعاتش به شمار می رود؛ ماشین یک نفره دارای قابلیت حرکت در جاده های درون شهری از دیگر اختراعات او به شمار می رود.

معین شافعی تهیه کننده و کاگردان این قسمت از «سرزمین نخبگان» است که نهمین قسمت آن یکشنبه ۱۰ بهمن ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

تکرار این مستند را می توانید ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه از همین شبکه ببینید.