به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، این موسسه مشورتی مستقر در ژنو که در زمینه رصد رفت و آمد تانکرها فعالیت دارد اعلام کرد: سازمان کشورهای صادر کننده نفت در ماه ژانویه یعنی ماه نخست اجرای توافق کاهش تولید، به میزان ۹۰۰ هزار بشکه در روز عرضه نفت خود را کاهش خواهد داد. این رقم معادل حدود ۷۵ درصد از کاهش تولیدی است که اعضای اوپک به آن متعهد شده اند.

۱۱ تولید کننده غیر عضو اوپک از جمله روسیه نیز قرار است حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش دهند.

دنیل گربر، مدیر موسسه پترو لجیستیکس گفت، آمار نشان دهنده سطح بالای تبعیت از توافق کاهش تولید تا به اینجای کار است. این موسسه بیش از ۳ دهه است که رفت و آمد تانکرها را رصد می کند.

برآورد این موسسه، یکی از نخستین برآوردهای یک موسسه خارج از اوپک از میزان تبعیت تولید کنندگان از توافق کاهش تولید است.

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان روز ۲۲ ژانویه در وین گفته بود، وفاداری به توافق عالی بوده است.

برخی تحلیلگران نظیر موسسه انرژی اسپکتس در لندن پیش از این نسبت به عمل کردن عراق به تعهدات کاهش تولیدش ابراز تردید کرده بودند.

اوپک با مشاهده تردیدهای تجار نفتی به اجرای توافق کاهش تولید، گام های بیشتری را برداشته تا ثابت کند که به تعهداتش پایبند خواهد بود.

تبعیت ۷۶ درصدی بالاتر از رقمی است که معمولا اوپک در توافق های گذشته از تعهدات کاهش تولید خود تبعیت کرده است.

بهترین عملکرد اوپک به توافق قبلی در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ مربوط می شود که در آن اوپک تنها به ۷۰ درصد از تعهد خود برای کاهش تولید عمل کرد.