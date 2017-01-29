بهسازی بافت های فرسوده کند است/ مشوق هایی که تشویق نمی کنند

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: ابهر با ۸۴ هکتار بافت فرسوده و سرعت پائین بهسازی این بافت ها، راه زیادی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بهسازی بافت های فرسوده خود دارد.

آسیب پذیری بافت های فرسوده و تراکم جمعیت قابل ملاحظه ای از شهر در این مناطق، ضرورت اهتمام جدی به این موضوع را دوچندان کرده است. این در حالی است که باید معضل سکونت های غیررسمی را نیز به مساله بافت های فرسوده افزود.

مدیریت مناسب و لزوم هماهنگی دستگاه های دولتی در جهت احیاء این بافت ها، منجر به وضع قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری شد.

از دلایل دیگر، فقدان مشارکت مردم در بهسازی بافت های فرسوده است که نداشتن تمکن مالی و نبود تسهیلات ترغیب کننده بانکی، تقاضای ساکنان این بافت ها را به شدت کاهش داده است.

در سکونت های غیر رسمی، اما موضوع کمی متفاوت تر است. درآمد پائین روستائیان، عدم حمایت دولت ها از کشاورزان روستایی در خرید محصولات، عدم ارائه امکانات مناسب به ساکنان برخی از روستاها و زرق و برق فریبنده زندگی شهری، گسیل روستانشینان به شهرها را بویژه طی ۲ دهه گذشته به همراه داشته است.

آمدن به شهر و نداشتن شغل و درآمد مناسب، منجر به گسترش حاشیه نشینی در شهرها شده است. موضوعی که می تواند در کنار ایجاد مشکلات بهداشتی بدلیل نبود امکانات مناسب، زمینه ساز بسیاری از جرائم و تخلفات شود.

ساخت وسازهای غیرقانونی و غیر اصولی در بافت های غیررسمی، ضمن آنکه در مواقع بحرانی آسیب های جبران ناپذیر جانی و مالی به بار خواهد آورد ساخت وسازهای غیرقانونی و غیر اصولی در بافت های غیررسمی، ضمن آنکه در مواقع بحرانی آسیب های جبران ناپذیر جانی و مالی به بار خواهد آورد، بدلیل ارائه نشدن خدمات دولتی موجب نارضایتی ساکنان سکونت های غیررسمی خواهد شد.

فقر، ما را حاشیه نشین کرده است

همچنان که یکی از ساکنین این مناطق در حاشیه حسین آباد ابهر، با ابراز نارضایتی از وضعیت خدمات دولتی، مشکلات بهداشتی را یکی از بزرگترین تهدیدات سلامت ساکنین این منطقه بویژه فرزندانشان اعلام کرد و گفت: مدتی پیش دخترم را نزد پزشکی بردم که بعد از معاینه، علت عفونت فرزندم، بازی در میان آشغال ها و جوی کثیف و منطقه غیربهداشتی اعلام کرد.

پدر یکی از خانواده ها، خواستار قانونی شدن تمام روند ساخت وسازها در منطقه مسکونی خود بوده و بیان کرد: ساختمان های این مناطق مجوز ندارند و در پیگیری های مکرر از شهرداری و مسئولان دولتی می خواهیم با اعلام این مناطق در طرح تفضیلی، خدمات خود را از ما دریغ نکنند.

وی با بیان اینکه فقر باعث شده است تا ما به این مناطق پناه بیاوریم، گفت: شهرداری اعلام کرده است در صورتی که هزینه های آسفالت و جدول کشی را ساکنین این مناطق پرداخت کنند، آنها حاضر خواهند بود تا این خدمات را به ما بدهند.

شهرداری ابهر آماده ارائه خدمات است

رئیس شورای شهر ابهر در رابطه با بافت های فرسوده با اشاره به اینکه متولی اصلی بهسازی بافت های فرسوده، وزارت مسکن و شهرسازی است، گفت: بر اساس قانون، باید برنامه ریزی ها بگونه ای باشد که هر سال، ۱۰درصد از بافت های فرسوده بهسازی و بازسازی شوند.

طی سال گذشته و ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، تنها ۱۴ مورد پروانه برای بافت های فرسوده صادر شده است که مساحت آن در مجموع ۲۵ هزار و ۱۸۰ مترمربع است محمدرضا فخیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درصد تحقق یافته را بسیار پائین تر از مقدار موردنظر دانست و افزود: طی سال های ۹۲ تا ۹۵،فقط ۳۷ نفر، برای بافت های فرسوده مراجعه کننده داشته ایم.

فخیمی مساحت کل بافت های فرسوده ابهر را ۸۴ هکتار اعلام کرد و تصریح کرد: طی سال گذشته و ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، تنها ۱۴ مورد پروانه برای بافت های فرسوده صادر شده است که مساحت آن در مجموع ۲۵ هزار و ۱۸۰ مترمربع است.

وی افت بازار مسکن، کاهش ساخت و سازها و کم بودن میزان تسهیلات و نرخ بالای سود بانکی را از دلایل عدم استقبال مردم دانست و یادآور شد: در صورت رعایت دقیق ضوابط و مقررات برنامه ۵ ساله، می توان امیدوار بود که وضعیت بهتر از گذشته باشد.

محمدرضا فخیمی لزوم همکاری دولت در بهسازی بافت های فرسوده را بسیار مهم دانست و گفت: مسکن وشهرسازی، باید ۵۰ درصد از طرح های مسکن خود را به بافت های فرسوده اختصاص دهد.

رئیس شورای شهر ابهر با اعلام آمادگی کامل شهرداری ابهر برای کمک به بهسازی بافت های فرسوده، تاکید کرد: سطح اشغال ۶۰ درصد رایگان و تراکم ۱۸۰ درصد رایگان ( ۳ طبقه روی پیلوت) از جمله امتیازات مهمی است که در طرح تفضیلی برای بهسازی بافت های فرسوده آورده و ابلاغ شده است.

فخیمی در ادامه با اشاره به بافت های غیررسمی، ارائه نشدن خدمات به این مناطق را بر اساس قانون عنوان کرد و گفت: آسیب های اجتماعی در این مناطق حرف اول را می زند و باید در سطوح بهداشتی، آموزشی و عمرانی در این مناطق کار شود.

وی با بیان اینکه تبعات این آسیب ها به تمام جامعه سرایت خواهد کرد، افزود: دولت و مجلس باید برای حل این معضل اجتماعی فکری اساسی بکنند.

وجود ۵ لکه بافت فرسوده به مساحت ۸۴ هکتار در ابهر

فرماندار شهرستان ابهر نیز بافت های فرسوده و ساختمان های غیراصولی را جزء دغدغه های دولت و فرمانداری ابهر دانست و گفت: در این راستا، هیئت محترم وزیران برای نظام مند کردن بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، ستاد بازآفرینی توسعه پایدار شهری را ایجاد کرده است.

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از ایجاد این ستاد را همسو کردن همه دستگاه های اجرایی در بخش بهسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های حاشیه ای اعلام کرد و افزود: ریاست این ستاد در استان به عهده استاندار و در شهرستان ابهر به عهده فرماندار و به دبیری شهردار است.

منطقه شناط، اطراف خیابان های امام خمینی، ولیعصر و ۱۷ شهریور و بافت جنوبی شهر ابهر به عنوان ۵ لکه بافت فرسوده، شناسایی شده اند که مساحت آن ها در مجموع ۸۴ هکتار است حیدری با بیان اینکه از زمان تشکیل این ستاد تنها ۲ جلسه تشکیل شده است، یادآور شد: منطقه شناط، اطراف خیابان های امام خمینی، ولیعصر و ۱۷ شهریور و بافت جنوبی شهر ابهر به عنوان ۵ لکه بافت فرسوده، شناسایی شده اند که مساحت آن ها در مجموع ۸۴ هکتار است.

وی با اعلام اینکه باید برای افزایش مشارکت مردم، تخفیفات مناسبی داده شود، تصریح کرد: تخفیفات در هزینه های صدور نقشه و عوارضی شهرداری از جمله امتیازات مناسب برای ترغیب مردم به مشارکت در بهسازی بافت های فرسوده است.

رئیس ستاد بازآفرینی توسعه پایدار شهری ابهر بدون اینکه اشاره ای به میزان و درصد تسهیلات بانکی داشته باشد، آن را از جمله خدمات ارائه شده در بهسازی بافت های فرسوده اعلام کرد و گفت: مشارکت بخش خصوصی و مردم در ساخت واحدهای آپارتمانی در این مناطق از جمله موضوعاتی است که فرمانداری ابهر به جد پیگیر آن هستند.

مبلغ کم تسهیلات بانکی روند بهسازی را کند کرده است

عضو شورای شهر ابهر نیز با اعلام نارضایتی از وضعیت بهسازی بافت های فرسوده در ابهر، گفت: کم بودن تسهیلات بانکی و مشکلات دریافت این تسهیلات، روند بهسازی بافت های فرسوده را با کندی مواجه کرده است.

اطلاع رسانی نحوه و میزان خدمات به بافت های فرسوده از طریق رسانه ها می تواند در ترغیب مردم برای مشارکت بیشتر در این زمینه موثر واقع شود مریم گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر عدم همکاری برخی از سازمان های دولتی را در کنار مسن بودن برخی از ساکنین این مناطق از دلایل دیگر عدم موفقیت در بهسازی بافت های فرسوده دانست و افزود: اطلاع رسانی نحوه و میزان خدمات به این بافت ها از طریق تبلیغات در تلویزیون شهری، استندهای تبلیغاتی و رسانه ها می تواند در ترغیب مردم برای مشارکت بیشتر در این زمینه موثر واقع شود.

وی با اشاره به اینکه برای سکونتگاه های غیررسمی طرح خاصی نداریم، تاکید کرد: این موضوع می تواند در کمیسیون ماده ۵ مطرح شود تا با قرارگیری این محدوده ها در داخل شهر ، بتوان به آنها خدمات دولتی ارائه کرد.

طرح جامع، طرحی برای رسمی کردن سکونتگاه های غیررسمی

عضو دیگر شورای شهر ابهر طرح تفضیلی را طرحی مناسب برای بهسازی بافت های فرسوده دانست و گفت: در این طرح تسهیلات خوبی از جمله تراکم های متفاوت نسبت به معابر متفاوت، سطح اشغال ویژه و صدور پروانه رایگان بر اساس مولفه های موجود در هر ملک برای بهسازی بافت های درنظرگرفته شده است.

سید نعمت الله نجیب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر عدم تکمیل طرح تفضیلی و مشخص نبودن بافت های فرسوده شهر ابهر را دلیلی بر شروع دیر هنگام بازسازی بافت های فرسوده عنوان کرد و افزود: عدم اطلاع رسانی مردم از تسهیلات مخصوص این بافت ها، معابر تنگ و کوچک و عدم امکان حمل و نقل مصالح، از جمله دلایل کند بودن سرعت بازسازی و بهسازی بافت های در ابهر هستند.

وی همکاری بانک ها در پرداخت مناسب و به موقع تسهیلات بانکی را نیز عاملی در تسریع روند بهسازی ها دانست و تاکید کرد: تسهیلات بانکی، تنها بخشی از هزینه های ساخت و ساز را پوشش می دهد و باید سایر ارگان ها در این زمینه ورود کنند.

سکونتگاه های غیررسمی، نماد فقر شهری

حسینی همچنین در رابطه سکونت های غیررسمی گفت: سکونتگاه های غیررسمی، بازتاب و نماد فقر شهری است و این بازتاب را می توان در گسست کالبدی پاره ای از نواحی مسکونی از پیکره کل شهر و در چارچوب کاهش میزان برخورداری از خدمات شهری، اجتماعی، کیفیت سکونت و از سوی دیگر به حاشیه رانده شدن و انزوای اجتماعی پاره ای از گروه ها دانست.

عضو شورای شهر ابهر، تصریح کرد: در صورتی که لایحه طرح جامع به تصویب برسد، این مناطق حالت رسمی به خود خواهند گرفت و در این صورت می توانند از خدمات دولتی بهره مند شوند.

وی یادآور شد: ساکنین این مناطق شهروندان ما بوده و تلاش می کنیم در حد امکان خدماتی را به آنها ارائه دهیم.

به نظر می رسد با وجود تمامی قوانین و بخش نامه های موجود، عدم هماهنگی برخی از دستگاه های دولتی، عدم اطلاع رسانی مناسب، تسهیلات نامناسب و مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات از دلایل عمده، عدم موفقیت در بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده ابهر هستند. مشکلی که در هر صورت نمی تواند از آسیب ها و تهدیدات عمرانی و اجتماعی این بافت ها بکاهد.