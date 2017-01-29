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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

حضور بیش از ۲۰۰ دانشجو در همایش ملی مهندسی صنایع

حضور بیش از ۲۰۰ دانشجو در همایش ملی مهندسی صنایع

چهاردهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع، ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه با حضور بیش از ۲۰۰ دانشجو از دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چهاردهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع با هدف ایجاد پویایی برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی و ارتقای خودباوری و اعتماد به نفس در دانشجویان، ارائه و انتشار نتایج مطالعات و پژوهش های علمی دانشجویان در زمینه های مرتبط با مهندسی صنایع، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و همچنین ایجاد زمینه تعامل موثر دانشجویان و بازار کار برگزار می شود.

مدیریت و کنترل کیفیت، مدیریت و کنترل پروژه، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت تکنولوژی و زیرساختهای ساخت و تولید، مهندسی و تحلیل سیستم ها، تحقیق و عملیات در روش های کمی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع در توسعه صنعتی، مهندسی صنایع در خدمات، مهندسی صنایع و کارآفرینی و مهندسی صنایع و اقتصاد مقاومتی از مهم ترین محورهای این همایش ملی به شمار می آید.

ارائه مقالات برگزیده به صورت شفاهی و پوستر، کارگاه های آموزشی، نشست ها و میزگردهای تخصصی و سخنرانی های انتقال تجربه از جمله برنامه های پیش بینی شده در این همایش دو روزه خواهد بود.

همچنین سومین ایده بازار تخصصی مهندسی صنایع با موضوع خدمات مالی و پرداخت با حضور ایده پردازان، صاحبان صنعت و سرمایه گذاران در حاشیه این همایش برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3890412

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