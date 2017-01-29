جزئیات آتش سوزی در پالایشگاه نفت تهران

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این آتش سوزی، افزود: ساعت ۱۹ دقیقه امروز حادثه آتش سوزی یکی از مخازن پالایشگاه نفتی در خیابان شهید رجایی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران ۹ ایستگاه به همراه چندین تانکر آب، خودروهای تنفسی، لودر و جرثقیل به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد آتش سوزی در یکی از مخازن نفتی پالایشگاه با ظرفیت ۵۰۰ هزار لیتر نفت خام اتفاق افتاده و بر اثر شدت حرارت، مخزن به حالت شکسته درآمده و حریق در حال سرایت به مخزن مجاور است.

ملکی با اعلام اینکه آتش نشانان پس از چندین ساعت عملیات موفق شدند شعله‌های آتش به مخزن مجاور جلوگیری کنند، افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت اما با حضور بیش از ۴۵دستگاه خودرو، ۱۲۰ نیروی آتش نشان، در کنار کمک عوامل آتش نشانی شهرداری باقرشهر و شرکت نفت، آتش در ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه مهار شد.

ملکی گفت: این حادثه خسارت مالی سنگینی به بار آورد.