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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

سخنگوی آتش نشانی تشریح کرد؛

جزئیات آتش سوزی در پالایشگاه نفت تهران

جزئیات آتش سوزی در پالایشگاه نفت تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به وقوع آتش سوزی گسترده در پالایشگاه جنوب تهران، گفت: در این آتش سوزی خسارت سنگینی به بار آمد.

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این آتش سوزی، افزود: ساعت ۱۹ دقیقه امروز حادثه آتش سوزی یکی از مخازن پالایشگاه نفتی در خیابان شهید رجایی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران ۹ ایستگاه به همراه چندین تانکر آب، خودروهای تنفسی، لودر و جرثقیل به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد آتش سوزی در یکی از مخازن نفتی پالایشگاه با ظرفیت ۵۰۰ هزار لیتر نفت خام اتفاق افتاده و بر اثر شدت حرارت، مخزن به حالت شکسته درآمده و حریق در حال سرایت به مخزن مجاور است.

ملکی با اعلام اینکه آتش نشانان پس از چندین ساعت عملیات موفق شدند شعله‌های آتش به مخزن مجاور جلوگیری کنند، افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت اما با حضور بیش از ۴۵دستگاه خودرو، ۱۲۰ نیروی آتش نشان، در کنار کمک عوامل آتش نشانی شهرداری باقرشهر و شرکت نفت، آتش در ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه مهار شد.

ملکی گفت: این حادثه خسارت مالی سنگینی به بار آورد.

کد مطلب 3890418

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