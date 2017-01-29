ایران میزبان دومین دوره بازی های پاراآسیایی تیروکمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهاد میزبانی ایران برای دومین دوره بازی های پاراآسیایی تیر و کمان توسط محمدعلی شجاعی، رئیس فدراسیون تیر و کمان در اجلاس هیات رئیسه آسیا که ۱۰ روز پیش در چین تایپه برگزار شد، مطرح شد که با موافقت اعضا همراه بود. در همین راستا روز گذشته با ارسالی ایمیلی از سوی فدراسیون آسیایی تیر و کمان، میزبانی ایران برای این رقابت ها به طور رسمی تائید و اعلام شد. این در حالی است که کشورهایی همچون تایلند، هند و چین تایپه نیز متقاضی میزبانی این رقابت ها بودند.

بر این اساس دومین دوره بازی های پاراآسیایی تیر و کمان مردادماه سال آینده در ایران و به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. اولین دوره این رقابت ها دو سال پیش در بانکوک تایلند برگزار شد.

دومین دوره بازی های پاراآسیایی تیر و کمان همزمان با مرحله چهارم کاپ آسیا در تهران برگزار می شود.

به گفته شجاعی، فدراسیون تیر و کمان آسیا با درخواست ایران برای برگزاری همزمان این رقابت ها به خاطر لحاظ کردن مسائلی همچون مالی موافقت کرده است.