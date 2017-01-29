بعد از ۳ دهه هنوز در آموزش و پرورش درگیر آزمون و خطا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی در جلسه شورای آموزش و پرورش که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار داشت: برای تجربه و آزمایش، ۱۵ سال زمان کافی است و در این مدت می‌توان آزمایش کرد و به نتیجه رسید در حالی که اکنون با گذشت سه دهه هنوز در آموزش و پرورش به دنبال آزمون و خطا هستیم.

وی با اشاره به برخی مسائل فرهنگی موجود که گریبانگیر نسل نوجوان است، عنوان کرد: شبکه‌های مجازی و اجتماعی به سرعت در بین نوجوانان در حال رشد و گسترش است اما باید دید که ما چقدر با آنها همراه بوده‌ایم و تا اندازه می‌توانیم از آسیب‌های این فضاها برای نوجوانان جلوگیری کنیم.

میرمحمدی در مورد مباحث فرهنگی و اعتقادی نیز بیان کرد: با زور و فشار و دستور نمی‌توان دانش‌آموزان را نمازخوان و نماز خواندن را برای آنها نهادینه کرد بلکه باید روش‌ها را تغییر دهیم و با تغییر نگاه وارد عمل شویم و در مسیر تقویت بنیه اعتقادی دانش‌آموزان قدم برداریم.

استاندار یزد با تاکید بر لزوم جذاب سازی نمازخانه های مدارس اظهار داشت: از آنجا که نمی‌توان بودجه‌های آموزش و پرورش را صرف این امور کرد و هر بودجه‌ای باید در جای خودش هزینه شود، لازم است تخصیص اعتبار ویژه برای تجهیز نمازخانه‌های مدارس توسط مجلس پیگیری شود.

میرمحمدی تصریح کرد: امروز سرگرمی‌هایی برای دانش آموزان ما فراهم شده که با آموزه های دینی ما همخوانی ندارد و لازم است برنامه های ویژه ای برای تربیت دانش آموزان در نظر بگیریم و تلاش کنیم با توجه به جنبه های تشویقی و تربیتی و تمرکز بر آن به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.