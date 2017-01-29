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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷؛

ثبت نام برای پذیرش در حوزه های علمیه سراسر کشور از امروز آغاز شد

ثبت نام برای پذیرش در حوزه های علمیه سراسر کشور از امروز آغاز شد

ثبت نام برای پذیرش در حوزه های علمیه سراسر کشور ویژه برادران از امروز آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام پذیرش حوزه های علمیه سراسر کشور برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ از امروز ۱۰ بهمن ماه آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ماه سال ۹۶ ادامه دارد.

ثبت نام برای پذیرش در حوزه های علمیه تنها به صورت اینترنتی انجام می شود و متقاضیان باید برای اطلاع از جزئیات به سایت معاونت آموزشی حوزه های علمیه به نشانی howzeh-qom.ir مراجعه کنند.

آزمون ورودی حوزه های علمیه سراسر کشور ویژه برادران روز جمعه ۲۵ فروردین ماه سال ۹۶ برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه آزمون نیز در روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ فروردین ماه سال ۹۶ در سایت معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه منتشر خواهد شد.

کد مطلب 3890546

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