علی حیاتی طراح پوستر «ماجرای نیمروز» در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند طراحی این فیلم سینمایی گفت: موضوع فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» درباره اتفاقات دهه شصت و درگیری سازمان منافقین آن دوران و اعلام نبرد مسلحانه این گروه تا کشته شدن موسی خیابانی در خانه ای در خیابان زعفرانیه است.

وی ادامه داد: در کدگذاری هایی که منافقان برای خود داشتند، خانه هایی که هنوز توسط ماموران شناسایی نشده بود با نام خانه های سفید شناخته می شد و زمانی که یک خانه لو می رفت، می گفتند آن خانه قرمز شده است.

این طراح پوستر تاکید کرد: دو رنگ سفید روی دیوار و رنگ قرمزی که در پوستر آماده است، حکایت از خانه ای دارد که در ابتدا وضعیت سفید داشته و تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در نهایت آن را پیدا می کند و وضعیت آن خانه قرمز می شود.

حیاتی گفت: لکه قرمز در پوستر این فیلم که به یک خانه تبدیل شده، به همین دلیل طراحی شده است. در فیلم ۵ کارکتر اصلی وجود دارد که عضو سازمان اطلاعات سپاه بودند و تلاش بسیاری برای کشف این خانه داشتند که این کاراکترها در فضای منفی خانه روی دیوار نقش بسته شده است.

وی توضیح داد: البته برای طراحی نهایی این پوستر نزدیک به ۱۶ ایده به محمدحسین مهدویان و محمود رضوی ارائه کردیم که از میان آنها سه اتود تصویر و در نهایت این پوستر برای فیلم انتخاب شد.

طراح پوستر فیلم «ماجرای نیمروز» بیان کرد: در طراحی این پوستر سعی کردیم از فرم هایی استفاده کنیم که یادآور فضای شعارنویسی روی دیوارها و یا کلیشه کردن روی دیوارها در آن سال ها باشد که خوشبختانه این کار با موفقیت انجام شد، همچنین دوست داشتیم لوگوی فیلم به سمت لوگوهایی باشد که در دهه ۶۰ استفاده می شد، اما متاسفانه لوگو آنچه که ما می خواستیم نشد و در نهایت لوگویی برای پوستر انتخاب شد که کار گروه طراحی ما نبود.

وی تاکید کرد: در واقع برای طراحی این پوستر سعی کردیم حس اسپری کردن های روی دیوار در آن سال ها و دیوارنگاری در پوستر به مخاطب منتقل شود.

این هنرمند ادامه داد: چهار نفر از اعضای دفتر طراحی «سه در چهار» فیلم «ماجرای نیمروز» را دیدیم و کارگردان و تهیه کننده از ما خواستند تا ظرف سه تا چهار روز پوستر را طراحی و به آن ها تحویل دهیم، ما نیز بعد از دیدن فیلم یک جلسه ایده پردازی تشکیل دادیم و با ایده های متنوعی مواجه شدیم که از میان ۴۰ ایده ارائه شده، ۱۵ ایده خوب را تصویر کردیم و به تهیه کننده و کارگردان ارائه دادیم که در نهایت پوستر مورد نظر انتخاب شد.

حیاتی گفت: سال گذشته نیز طراحی پوستر «سیانور» به کارگردانی بهروز شعیبی را داشتیم که جزو ۱۰ کاندید نهایی دریافت سیمرغ شد. البته پوسترهایی که برای «سیانور» طراحی کردیم، پوستری نبود که در جشنواره فیلم فجر رونمایی شد، بلکه پوسترهایی بود که حال و هوای دهه ۵۰ را داشت و جزو پوسترهای میدانی این فیلم به شمار می رود.

حیاتی در پایان گفت: هسته مرکزی دفتر طراحی «سه در چهار» بچه های گرافیک ورودی ۱۳۸۱ دانشگاه هنر هستند که بعد از گذشت ۱۲ سال، نزدیک به ۱۸ طراح را برای همکاری دور هم جمع کرده است و علاوه بر طراحی پوستر، طراحی های دیگر و تصویرسازی را برعهده دارد.

تصاویر کار شده در این مصاحبه، اتودهایی است که برای پوستر فیلم «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمدحسین مهدویان زده شده است.