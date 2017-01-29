پیروزی تیم والیبال نوجوانان در نخستین دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی برون مرزی تیم والیبال نوجوانان ایران از روز شنبه در شهر دوپنیتسای بلغارستان آغاز شد. ملی پوشان ایران در نخستین مسابقه تدارکاتی و دوستانه خود به مصاف تیم منتخب نوجوانان و جوانان شهر دوپنیتسای رفتند که از چهار ملی پوش نوجوانان این کشور بهره می برد.

مربیان دو تیم در ابتدای مسابقه توافق می کنند در پنج ست با یکدیگر بازی کنند که شاگردان محمد وکیلی سرمربی تیم نوجوانان ایران در پایان در هر پنج ست مسابقه به پیروزی رسیدند.

امیر محمد فلاحت خواه، علی طبری، مرتضی شریفی، احسان دانش دوست، امیر حسین توخته، مهدی جلوه و بهزاد فتوحی فر ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه تدارکاتی بود و کادر فنی در ست های بعدی از سایر بازیکنان نیز استفاده کرد.

ملی پوشان نوجوان ایران در این مسابقه با امتیازهای ٢٥ بر ١٦، ٢٥ بر ٢٢، ٢٥ بر ١٢، ٢٥ بر ٢٣ و ٢٥ بر ٢١ حریف بلغاری خود را شکست داد. اردوی برون مرزی تیم والیبال نوجوانان ایران در بلغارستان تا ۲۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

مرتضی شریفی، امیرمحمد فلاحت خواه، امیرحسین توخته، امیر حسین صابری، مهدی جلوه، علی طبری، احسان دانش دوست، سهیل کمال آبادی، محمدرضا بیک، بهزاد فتوحی فر، محمدرضا حضرت پور، مهران فیض امام دوست و محمدرضا طهماسبی ۱۳ بازیکن شرکت کننده در اردوی برون مرزی بلغارستان هستند.

محمد وکیلی به عنوان سرمربی، سید علیرضا دریابیگی به عنوان سرپرست، مهران زارع، آرش صادقیانی، پویا عزیزی، یاشار جوادی و مهران پشنگ (کمک مربیان) بهزاد میرزائی به عنوان فیزیوتراپ تیم والیبال نوجوانان را همراهی می کنند.

تیم والیبال نوجوانان کشورمان خود را برای حضور شایسته در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان پسر زیر ۱۹ آسیا که از ۸ تا ۱۶ فروردین ماه سال ۹۶ به میزبانی شهر «نایپیداو» کشور میانمار برگزار می شود، آماده می کند.