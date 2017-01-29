برای میزبانی مسابقات جهانی ۷۰۰ هزار یورو نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صیدانلو در نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران، گفت: در سال ۹۴، فدراسیون اتومبیلرانی با تغییر و تحولات چهارگانه مواجه بود و در ۲، ۳ ماه نخست، رئیس فدراسیون بنا به هر دلیلی تغییر داده شد. مدتی من به عنوان سرپرست در فدراسیون حضور داشتم. پس از من نیز در دوره کوتاهی سرپرست دیگری برای فدراسیون انتخاب شد و بعد دوباره مجمع انتخاباتی را در پیش داشتیم. بنابراین فدراسیون شرایط سختی از نظر مالی و منابع انسانی پشت سر گذاشته بود.

آئین نامه خودروهای کلاسیک درگیر اختلافات بود

وی افزود: شروع سختی در سال ۹۵ داشتیم. در حوزه ورزشی سعی کردیم تقویم منسجمی تدوین کنیم تا در زمینه های کمی و کیفی جامع و کامل باشد. می بایست مباحث حقوقی را خیلی سریع برطرف می کردیم. تدوین آئین نامه خودروهای کلاسیک که چند سالی درگیر اختلافات میان چند نهاد بود در میانه سال جاری توسط معاون رئیس جمهور ابلاغ و تدوین شد. آئین نامه هایی نیز در حوزه اجرایی و فنی با شرکت کمیته های مختلف در همه رشته های ورزشی تدوین شد تا مسابقات ورزشی در چارچوب قانونی و به صورت منظم انجام شود.

فعالیت موتورسواری بانوان را ساماندهی کردیم

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با بیان اینکه انتقال مسابقات به استانها یکی از اقدامات فدراسیون بود، گفت: مثلا در بخش سرعت ما فقط فضای برگزاری مسابقات تهران را داشتیم اما در «آفرود»، «رالی» و موتور کراس نیازی به پیست نداریم و مسابقات را در استانهایی که قابلیت میزبانی داشتند برگزار کردیم.

صیدانلو ادامه داد: کمیته ها نیز تعاملات خوبی با هیئت ها داشتند و از آن مهتمر در تعامل با حوزه فرهنگی و معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان توانستیم فعالیت موتورسواری بانوان را ساماندهی و قانونمند کنیم.

برون سپاری مسابقات ورزشی از برنامه های مهم فدراسیون است

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با اشاره به رقابت های این رشته عنوان کرد: مدل برگزاری مسابقات ما با خیلی از رشته های ورزشی متفاوت است. رقابت های ما بین ۶ تا ۱۴ راند برگزار می شود و در پایان سال قهرمان فصل مشخص می شود. تمام تلاشمان این است تا سیستم باشگاه ها و قهرمانی و حرفه ای به صورت کامل فعال شود. برون سپاری مسابقات ورزشی از جمله مهمترین برنامه های ما است که اگر این فرایند را به خوبی انجام دهیم به نفع رشته ما است.

نمی شود چشم انداز خوبی برای موفقیت در مسابقات داشت

صیدانلو با اشاره به امکانات کم فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی تصریح کرد: ما فقط یک پیست نه چندان استاندارد در تهران داریم. نمی شود چشم انداز خیلی خوبی برای درخشش در مسابقات بین المللی داشته باشیم. چالش جدی ورزشکاران ما تجهیزات و امکانات است. در سال ۲۰۱۶ نمی شود از خودروهای سال ۲۰۱۵ استفاده کرد. بنابراین ما در وارد کردن تجهیزات در سال جاری نیز مشکل داریم. در چهار، پنج پروژه عمرانی و رشته های مختلف در کشور، اتومبیلرانی حتی یک سهم هم ندارد. امیدواریم در فضای جدید و با رویکرد جدید وزارت ورزش و جوانان، این مشکل نیز حل شود.

به تقویم جهانی برگشتیم

وی ادامه داد: در حوزه بین الملل توانستیم با پیگیری های جدی به تقویم فدراسیون جهانی برگردیم و در اجلاس جهانی نیز دستاوردهای خوبی داشتیم. در سال ۹۶ میزبان برگزاری مسابقات بین المللی با حضور کشورهای خاورمیانه هستیم که در اواخر شهریور و مهر برگزار می شود. میزبانی یک راند از مسابقات جهانی موتور کراس نیز از دیگر مواردی است که در آن خصوص به توافق رسیدیم و باید با شرکت ها و سازمانهای مربوطه قرارداد ببندیم.

هزینه ۷۰۰ هزار یورویی برای میزبانی مسابقات جهانی

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در خصوص هزینه میزبانی مسابقات موتورکراس عنوان کرد: این رقابت های جهانی حداقل ۷۰۰ هزار یورو هزینه می برد. ما به سازمان برگزار کننده جهانی اعلام آمادگی کردیم و فدراسیون جهانی هم این موضوع را پذیرفته است. حداقل ۵۰ کشور در این رقابت ها شرکت می کنند و زمان برگزاری این مسابقات نیز پیش از پایان تابستان پیش بینی می شود.

اعلام آمادگی برای رالی موتور بانوان

صیدانلو با اشاره به دو میزبانی دیگر ایران در اتومبیلرانی و موتورسواری اظهار کرد: برگزاری مسابقات رالی زنان مسلمان در کشورمان مورد موافقت فدراسیون جهانی قرار گرفت و در حال نوشتن پروپزال و برنامه آن هستیم. همچنین برای رقابت های رالی موتور زنان مسلمان نیز اعلام آمادگی کرده ایم.

۵۰ درصد تبلیغات جهانی به کشور میزبان می رسد

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در تامین ۷۰۰ هزار یورو برای میزبانی رقابت های جهانی موتور کراس به مشکل نمی خورید، گفت: برگزاری این رقابت ها مزایایی نیز دارد. به عنوان مثال ۵۰ درصد از پرداختی اسپانسرها و تبلیغات جهانی سهم کشور میزبان می شود.

واگذاری مسابقات به بخش خصوصی

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در خصوص واگذاری مسابقات به بخش خصوصی گفت: رویکرد ما این است که مسابقات را به بخش خصوصی و باشگاه های علاقه مند واگذار کنیم. به عنوان مثال می توان با استقبال کنندگان قرارداد یکساله بست. البته وقتی بخواهیم بخش خصوصی را وارد کار کنیم باید انگیزه و شرایط ورود آنها را نیز ایجاد کنیم. در تلاشیم تا با صدا و سیما نیز وارد تعامل شده و قراردادهایی را با این سازمان برای پخش زنده ببندیم. امید ما این است که درسال آینده تمام مسابقات را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

در موتور کراس بدنبال جذب مربی خارجی هستیم

صیدانلو در خصوص جذب مربی خارجی برای رشته های مختلف این فدراسیون عنوان کرد: باید ببینیم آیا شرایط مربی مورد نظر از نظر فنی و تجهیزات فراتر از مربیان داخلی است یا خیر و آیا با توجه به این هزینه زیاد، جذب مربی خارجی بهره خوبی برای ما خواهد داشت یا خیر. در موتور کراس چون شرایط بهتری داریم و در آسیا نیز فرصت قهرمانی برایمان وجود دارد از فدراسیون جهانی درخواست معرفی چند مربی را کرده ایم تا پس از سنجیدن آنها و در صورت نیاز قراردادی را با یکی از گزینه ها امضا کنیم.

باید تغییراتی در امکانات و تجهیزات صورت بگیرد

وی افزود: جذب مربی خارجی در رشته های مورد نیاز در برنامه فدراسیون هست. در گذشته نیز در خصوص مربی خارجی به این نتایج رسیدیم که تغییراتی باید در امکانات و تجهیزات ما صورت بگیرد. در ماده سرعت هم رایزنی هایی انجام شده و اگر نیاز باشد جذب مربی خارجی در برنامه ما قرار دارد.

داورزنی چهره ای نام آشنا در ورزش است

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در خصوص بحث اصلاح اساسنامه فدراسیون های ورزشی عنوان کرد: ما تا امروز با مشکلی مواجه نشده ایم. اساسنامه جاری فدراسیون مورد تایید قرار گرفت. ما هم همانند سایر فدراسیون ها اگر لازم باشد در زمینه اصلاح اساسنامه عمل می کنیم.

وی در خصوص جایگزینی داورزنی به جای سجادی در ورزارت ورزش و جوانان گفت: جا دارد که به دکتر سجادی به دلیل زحمات زیاد در ورزش قهرمانی و حرفه ای و منشاء اثر بودن در حوزه های مختلف در طول سالیان اخیر خسته نباشید بگویم. داورزنی نیز چهره ای نام آشنا در ورزش است که رزومه قوی از فعالیت در حوزه های مختلف دارد. وی به همه مسائل و مشکلات جاری و حقوقی آشنا است و امیدواریم در کارش موفق باشد.

ارتقای فرهنگ رانندگی جزو وظایف اصلی ماست

صیدانلو در خصوص حوزه همگانی این فدراسیون عنوان کرد: در بخش همگانی وظیفه تعریف شده و مشخصی داریم. ارتقای فرهنگ رانندگی از وظایف اصلی ما است. در این حوزه اگر مهارت های رانندگی را در کشور افزایش دهیم و تصادفات را کم کنیم کار بزرگ و اثربخشی را انجام داده ایم. ایمنی جاده ها نیز از دیگر وظایف فدراسیون ما است که البته به این موضوع به صورت خردمندانه و جدی نپرداخته ایم. برنامه جامعی داریم که با تعامل نیروی انتظامی و سایر نهادها باعث اقدامات گسترده ای در حوزه ارتقا رانندگی در کشور خواهد شد.

شروع پروژه های جدید در اولویت نیست

وی در پاسخ به این سئوال که در خصوص پروژه های عمرانی با وزیر ورزش نیز صحبت کرده اید یا خیر؟ گفت: پیش از این چند جلسه با محمود گودرزی وزیر سابق ورزش و جوانان داشته ایم. با پیگیری هایمان اخیرا نیز با رویکرد خوبی که مسعود سلطانی فر در بحث مشارکت و بخش خصوصی دارند صحبت هایی شده است. پیگیری هایی داشته ایم ولی با توجه به پروژه های نیمه تمام اولویت کار مسئولان شروع پروژه های جدید نیست. بنابراین نمی شود توقعی هم در این زمینه داشت. ما پیگیری هایمان را انجام داده ایم و اگر فضا برای وزارت ورزش و جوانان ایجاد شود در اولویت قرار خواهیم داشت.

نگاه مثبت به ایرانی های خارج از کشور

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در خصوص فعالیت موتورسواران و اتومبیلران های ایرانی در خارج از کشور برای ایران، عنوان کرد: به عنوان مثال کوروش محمدخانی در انگلستان در مسابقات منطقه ای و داخلی شرکت می کرد. ما خودروی فرمول های خود این افراد را با هماهنگی وارد کشور کردیم ولی باید شرایط شناسایی ورزشکاران را به صورت کامل در دستور کار بگذاریم. نگاه ما به این قضیه مثبت است.

لیدری رشته موتورهای چهارچرخ را در خاورمیانه اخذ کردیم

صیدانلو ادامه داد: رشته ای با نام موتورهای چهارچرخ با توجه به تعاملات با فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جهانی وجود دارد که لیدری آن در خاورمیانه را اخذ کردیم. جغرافیای کشور ما با وجود مسیرهای کوهستانی، کویری، ساحلی و ... شرایط خوبی برای فعالیت علاقه مندان این رشته فراهم کرده است.

وی افزود: در بخش «سافاری»، کانون جهانگردی زحمات زیادی کشیده است. علاقه مندان زیادی در این بخش وجود دارند که اگر خوب مدیریت شوند هزینه به کشورهای دیگر نمی رود. در این خصوص ترتبیت راهنماها برای همراهی به گروه های مختلف الزامی است تا تلفات و خساراتی وجود نداشته باشد. در نظر داریم کلاس هایی برای آموزش ۱۰۰ راهنما در این بخش برگزار کنیم.