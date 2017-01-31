به گزارش خبرنگار مهر، برانکو که سال گذشته در بخش دفاعی تیم خود ضعف زیادی داشت، امسال بنا را بر برطرف کردن آن ضعف ها گذاشت و اتفاقا در این مسیر بسیار هم موفق بود. این موفقیت به این شکل است که پرسپولیس در نوزده هفته تنها ۵ گل خورده دارد که این بسیار جالب است.

در واقع پرسپولیس درآستانه ثبت رکورد بی نظیری است که در لیگ برتر سابقه نداشته است. نکته مهم در این رابطه همان تغییر تفکر این مربی برای تغییر تاکتیک است که در عرض چند ماه و چند خرید تحول بسیار بزرگی را در پرسپولیس ایجاد کرد.

پرسپولیس که سال گذشته حتی چهار گل، چهارگل به حریفان خود می زد این بار همه چیز را عوض کرد و با تعداد گل کم صخره دفاعی قدرتمندی ساخته که حالا و در نیم فصل دوم حتی خروج سیدجلال حسینی و عدم آمادگی بیرانوند هم نمی تواند برای این تیم دردسر ویژه ای ایجاد کند.

صخره دفاعی پرسپولیس که به نظر می رسد کاملا با دفاع تیم ملی ایران همخوانی دارد و همان مسیر را می رود با این شکل کار در لیگ قهرمانان هم می تواند امیدها را پس از سال ها برای این تیم زنده کند.

پرسپولیس این روزها قاعده اول گل نخور را آنقدر عالی رعایت می کند که بالاخره در آنسوی میدان به گل هم می رسد.

آخرین گلی که پرسپولیس دریافت کرد به هفته چهاردهم بر می گردد و برابر ذوب آهن در اصفهان. حالا در پایان هفته نوزدهم پنج هفته است که پرسپولیس هم با بیرانوند و هم با رادوشویچ گلی را دریافت نکرده است و در این مدت هم نفرات زیادی را در دفاع چپ، درون دروازه و در دفاع راست و قبل و دفاع عوض کرده اما باز هم تغییری در صخره ای بودن دفاع این تیم رخ نداده است.

صادق محرمی، رادوشویچ، ماهینی، رامین رضائیان، انصاری و سید جلال حسینی بارها در این خط جابه جا شده اند اما در هر پنج بازی این تیم دروازه اش باز نشده است.