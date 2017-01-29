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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

رئیس پلیس راهور خبر داد؛

کاهش ۶ درصدی مرگ های حوادث ترافیکی در طرح زمستانه پلیس

کاهش ۶ درصدی مرگ های حوادث ترافیکی در طرح زمستانه پلیس

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، از کاهش ۶ درصدی جان باختگان حوادث ترافیکی در طرح زمستانه امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری در جلسه هماهنگی اجرای طرح‌های ترافیکی گفت: در این جلسه پیشنهادات خوبی از سوی حاضرین مطرح شد و من درخواست می‌کنم که اگر پیشنهادات دیگری هم برای اجرای بهتر این طرح‌ها وجود دارد آن را مطرح کنند.

وی در ادامه با  اعلام اینکه دو طرح ترافیکی ۲۲ بهمن و طرح نوروزی را پیش روی ماموران پلیس رهور است و هر دو باید در نهایت دقت انجام شود افزود:  تمامی دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا در این ایام طرح‌های خود را اجرا کرده و با تمام امکانات و توان حضور داشته باشند.

مهری گفت: طرح زمستانه از ۱۷ آذر آغاز شده و همچنان ادامه دارد و خوشبختانه باید بگویم که از ابتدای آغاز این طرح تا ابتدای بهمن ماه جانباختگان حوادث ترافیکی نسبت به مدت مشابه پارسال ۶ درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در اجرای طرح زمستانه امسال در راه مانده نداشتیم گفت: تنها در چند روز گذشته در جاده چالوس و چند جاده ریزش بهمن وجود داشت که بلافاصله نسبت به تخلیه خودروها و بازگشایی مسیر اقدام شد.

وی اعلام کرد: طرح نوروزی پلیس راهور و دیگر دستگاه‌ها از ۲۵ اسفند ۹۵ آغاز و تا ۱۵ فروردین ۹۶ ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در این ایام تمامی دستگاه‌ها از جمله اورژانس، هلال احمر، راهداری، امدادخودروها و... در کنار پلیس حضور خواهند داشت و البته با توجه به حجم سفرها احتمال تمدید این طرح وجود خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: در نوروز ۹۶ علاوه بر اقدامات عملیاتی پیش بینی‌هایی برای انجام اقدامات فرهنگی و اجرایی نیز شده تا بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که سبب ارتقای فرهنگ ترافیک شویم.

وی به آمار تصادفات رانندگی در آذر امسال اشاره کرد و افزود: در آذرماه امسال شاهد کاهش ۸ درصدی تصادفات فوتی و جانباختگان نسبت به سال گذشته بودیم.

سردار مهری افزود: شهرهای ما در ایام نوروز به دو دسته مسافر پذیر و مسافر فرست تقسیم می‌شوند که در شهرهای مسافرپذیر پلیس ترافیک شهری تمهیدات ویژه‌ای را خواهد داشت و در تهران نیز گرچه شهری مسافر فرست است اما تدابیر ترافیکی ویژه‌ای را در آن پیش بینی کرده‌ایم.

کد مطلب 3890672

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