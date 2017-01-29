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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

در جریان معاملات بازار آزاد؛

دلار ۳۸۵۸ تومان شد/گرانی ۱۵۰۰ تومانی سکه طرح جدید

دلار ۳۸۵۸ تومان شد/گرانی ۱۵۰۰ تومانی سکه طرح جدید

در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، دلار ۳۸۵۸ تومان شد و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم، با ۱۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد امروز(یکشنبه) تهران، قیمت هر دلار آمریکا ۳۸۵۸ تومان شد، همچنین نرخ هر یورو ۴۱۹۶ تومان، پوند ۴۸۷۱ تومان، درهم امارات ۱۰۸۴ تومان و لیر ترکیه ۱۰۴۲ تومان است.

در عین حال قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان، سکه طرح قدیم یک میلیون و ۱۵۱ هزار تومان، نیم سکه ۶۱۲ هزار تومان، ربع سکه ۳۲۷ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰۶ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۲ دلار و ۳۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۷۱ تومان است.

کد مطلب 3891044

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