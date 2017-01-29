۸۶ درصد برنامه های اقتصاد مقاومتی حوزه کشاورزی گلستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور رسانه های استان گلستان اظهار کرد: تاکنون ۸۶ درصد از برنامه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی استان اجرایی شده و این در شرایطی است که در بعضی از پروژه ها تقریبا ۴۰ درصد بیشتر از تعهد انجام شده عمل کرده ایم.

وی افزود: بخش کشاورزی در سال های اخیر توانسته رشد اقتصادی کشور را ۵.۶ درصد رشد دهد که این میزان در استان گلستان ۸.۵ درصد بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه رشد ۸.۵ درصدی اقتصادی گلستان نشان دهنده پتانسیل بالای استان در بخش کشاورزی است، ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون گلستان در بخش کشاورزی ۲۰ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: اعتبارات ملی و استانی خانواده جهاد کشاورزی استان شامل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شیلات، عشایری و دامپزشکی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب از ۲۳ میلیارد تومان و ۲۱ میلیارد تومان به ۱۸۰ میلیارد تومان و ۸۱ میلیارد تومان رسیده است.

مهاجر تصریح کرد: در ابتدای دولت تدبیر و امید اعتبارات ملی جهاد کشاورزی استان ۱۹ میلیارد تومان و اعتبارات استانی ۱۷ میلیارد تومان بود که امروز به ۱۵۹ میلیارد تومان اعتبارات ملی و ۵۶ میلیارد تومان اعتبارات استانی رسیده است.

بهره برداری از ۷۳ پروژه عمرانی و تولیدی

رئیس جهاد کشاورزی گلستان همچنین از بهره برداری از ۷۳ پروژه عمرانی و تولیدی اقتصادی جهاد کشاورزی استان در دهه فجر خبر داد و خاطرنشان کرد: این تعداد پروژه عمرانی و تسهیلاتی در بخش های گوناگون کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گفته وی پروژه های قابل افتتاح جهاد کشاورزی استان شامل ۴۴ پروژه در بخش تجهیز سیستم های نوین آبیاری و تامین آب کشاورزی، ۱۳ پروژه در بخش تولید و پرورش دام و طیور، ۶ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری، سه پروژه عشایری، پنج پروژه باغبانی و یک پروژه صنایع و یک پروژه تعاون روستایی است.

مهاجر بیان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها پنج هزار و ۲۷۰ خانوار از خدمات آن بهره مند شده و ۲۰۳ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد می شود.

وی همچنین گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید یک هزار و یک پروژه با اعتبار ۳۷۲ میلیارد تومان و با اشتغالزایی مستقیم دو هزار و ۷۶۸ نفر و به بهره مندی ۴۳ هزار و ۸۳۳ خانوار به بهره برداری رسیده است.