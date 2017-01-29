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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۰۳

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان:

مدارس ابتدایی دلفان و همه مدارس فیروزآباد فردا تعطیل است

مدارس ابتدایی دلفان و همه مدارس فیروزآباد فردا تعطیل است

خرم آباد - سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان گفت: به دلیل بارش برف و برودت هوا همه مدارس سری صبح و عصر بخش فیروزآباد و مدارس سری صبح و عصر دوره ابتدایی دلفان فردا تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل بارش برف، کاهش شدید دما و برودت هوا همه مدارس سری صبح و عصر  بخش فیروزآباد و مدارس سری صبح و عصر دوره ابتدایی شهرستان دلفان در روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه تعطیل شد.

وی افزود: همه آموزشگاه های شهرستان الشتر، بخش بیرانشهر و مدارس دوره اول و دوم متوسطه شهرستان دلفان نیز با یک ساعت تاخیر فعالیت آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه فرآیند تعطیلی مدارس پس از پیشنهاد فرمانداران و بخشداران به ستاد مدیریت بحران استان و تایید آموزش و پرورش استان نهایی و از طریق رسانه ها یا سایت آموزش و پرورش به اطلاع خانواده ها خواهد رسید، ادامه داد: بر اساس تاکید استاندار محترم لرستان تنها مرجع قانونی برای اعلام تعطیلی مدارس آموزش و پرورش است و هیچ دستگاه دیگری مجاز به صدور اطلاعیه تعطیلی مدارس نیست.
 

کد مطلب 3891251

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