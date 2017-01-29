مدارس همدان برای سومین روز متوالی تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف، یخ‌زدگی معابر و برودت هوا برخی مقاطع تحصیلی مدارس استان همدان در نوبت صبح فردا ۱۱ بهمن ماه را تعطیل کرد.

بنابر اطلاعیه اداره‌ اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان به علت برودت هوا و لغزندگی سطح معابر عمومی، پیش دبستانی و مدارس ابتدایی نواحی ۱ و ۲ همدان، کبودراهنگ، نهاوند، خزل، قروه و قهاوند، اسدآباد، ملایر، بهار، لالجین، گل تپه، فامنین، رزن، سردرود و تمامی مقاطع تحصیلی در تویسرکان، قلقلرود و جوکار فردا یازدهم بهمن ماه در نوبت صبح تعطیل است.

همچنین مدارس دوره اول متوسطه در نواحی یک و دو همدان فردا با یک ساعت تاخیر برگزار خواهند شد.