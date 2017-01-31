احیای بازار کتاب در روسیه به پشتوانه افزایش قیمت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس چاپ و نشر و ارتباطات جمعی روسیه، اگرچه قیمت کتاب بین ۶ تا ۷ درصد در روسیه افزایش داشته است، اما سیاستگذاریها در این بخش سبب شده است تا در نیمه اول سال ۲۰۱۶ تیراژ کتاب تا ۶ درصد افزایش یابد و انتظار میرود در سال ۲۰۱۷ نیز همین آهنگ حفظ شود و تعداد نشر بین ۲ تا ۳ درصد بالاتر برود.
بر اساس این گزارش که توسط رایزنی فرهنگی ایران در مسکو ترجمه و برای انتشار در اختیار مهر قرار گرفته است، بازار کتاب روسیه در سال ۲۰۱۷ احیا خواهد شد، اما تیراژ کتابها و تعداد عناوین منتشره افزایش چندانی نخواهند داشت. محرک اصلی رشد بازار افزایش قیمت محصولات خواهد بود و طبق ارزیابیهای ناشران، قیمت محصولات نشر در سال جاری بین ۳ تا ۴ درصد بالاتر خواهد رفت.
کتابهای کارآگاهی و ادبیات ماجراجویانه در پایان سال گذشته به نسبت تورم افزایش قیمت پنج درصدی داشتند و کتابهای درسی، به عکس طبق معمول همیشه با رشد مستقل تا ۱۰ درصد افزایش قیمت داشتند. طبق آمار «روس استات»، قیمت کتابهای کاراگاهی به صورت تک فروشی در ماه نوامبر سال گذشته حدوداً ۲۹۷ روبل (با احتساب هر دلار در حدود ۶۰ روبل) بوده و کتب درسی و آموزشی با ۱، ۲ بالاتر، در حدود ۳۸۰ روبل بوده است.
به گفته مصرف کنندگان دائمی محصولات نشر، قیمتها در کتابفروشیهای مسکو و سنت پترزبورگ خیلی سریع بالا رفته و برنامه تخفیف برای سفارشات آنلاین قیمت کتاب را بین ۲ تا ۲، ۵ برابر به نسبت خرید در مغازه پایین تر میآورده است. خرید کتابهای جدید نان-فیکشن و ادبیات علمی-ترویجی در شبکه مجازی به صرفهتر بوده است.
به گفته اتاق کتاب روسیه، در نیمه اول سال ۲۰۱۶ تیراژ کل کتاب و بروشور تا ۶ درصد بالاتر رفت. کاهش تیراژ در سال ۲۰۱۵ حدد ۵.۷ درصد بود، به عبارتی حتی اگر آمار سال ۲۰۱۶ را بررسی کنیم، به این نتیجه میرسیم که این افزایش در سال ۲۰۱۶، جبران سال ۲۰۱۵ است.
برنامه تخفیف برای سفارشات آنلاین قیمت کتاب را بین ۲ تا ۲.۵ برابر پایین میآورد. به طور کل امسال انتظار نمیرود که بازار محصولات نشر سقوط کند. «آلگ نویکوف» رئیس گروه انتشارات «اکسمو-آ. اس. ت» احتمال افزایش قیمت بین ۶ تا ۷ درصد را میدهد. وی میگوید: «سال ۲۰۱۷ تلاش میکنیم تا همین آهنگ را حفظ کنیم و تعداد نشر را بین ۲ تا ۳ درصد بالا ببریم و از طرف دیگر رشد قیمت را به ۳ تا ۴ درصد برسانیم. محرک رشد ما فعلا کتابهای الکترونیک، ادبیات کودک و آموزشی هستند. تصویب برنامه اجرای سیاست راهبردی فرهنگی و همچنین مجموعه اقدامات دولت برای حمایت از کتابخوانی به روند مثبت توسعه بازار کتاب کمک میکنند.
در خصوص فروش اینترنتی نیز میتوان گفت که امروز کانال مذکور در تجارت کتاب به طور فعال استفاده میشود. به اعتقاد «میخائیل ایوانتسوف» مدیرعامل شبکه اتحادیه تک فروشی «بخوان – شهر – کتاب جدید» معتقد است که تعداد خریداران کتاب در کتابفروشیها و شبکههای آنلاین رابطه عکس دارند. وی معتقد است که اینترنت فضایی برای خرید هدفمند است و به همین خاطر میباشد که سایتهایی از قبیل «آمازون» خرید کتاب به صورت آنلاین را هم گذاشته اند.
مطابق این گزارش، روسها معمولاً انتشارات و کتابفروشیهایی را ترجیح میدهند که علاقه به ادبیات کلاسیک را در مردم زنده میکنند. علاوه بر این، مردم اماکنی را دوست دارند که در آن کتابها به فضای اطلاعاتی مشترک اشاره دارند. علاقه به ادبیات تجاری جان تازه گرفته است. اگرچه چندی پیش شاهد سقوط توجه در این حوزه بودیم. در دوره بحران عده زیادی به دنبال پاسخ برای مسائل مهم روز بودند و میخواستند راه حل تمام مشکلات را در کتاب پیدا کنند، اما آن را نمییافتند و به یأس گرفتار میشدند. البته به گفته میخائیل، ادبیات کودک وضعیت بسیار خوبی دارد. تقاضا برای این شاخه در غرب بسیار زیاد است. تجربه نشان میدهد که اگر مردم با جدیت به برنامههای آموزشی کودکان و پیشرفت آنها بپردازند، فروش ادبیات کودک در بازار با رشد فوق العادهای همراه خواهد شد.
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