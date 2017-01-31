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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی مطرح کرد:

هزینه۳۶میلیارد ریالی برای درمان مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

هزینه۳۶میلیارد ریالی برای درمان مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به حمایت‌های درمانی این نهاد از بیماران مددجو، گفت: امسال ۳۶ میلیارد ریال برای بیمه‌های درمانی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد هزینه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد خراسان شمالی، عباس اهرابی بابیان اینکه ۹۵ درصد از هزینه‌های درمانی مددجویان توسط کمیته امداد پرداخت می‌شود، اظهار کرد: خدمات بیمه‌ای به روستائیان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر طی چند سال گذشته از وظایف کمیته امداد برداشته‌شده و بر اساس قانون، بیمه درمانی کمیته امداد شامل حال مددجویان روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیست.

وی افزود: طبق قانون هم‌اکنون از بین هشت شهرستان خراسان شمالی تنها مددجویان شهرهای بجنورد، اسفراین، شیروان و آشخانه از این بیمه بهره‌مند هستند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی تصریح کرد: هم‌اکنون مددجویان ساکن در مناطق شهری از حمایت‌های بیمه خدمات درمانی و نیز حمایت‌های این نهاد بهره‌مند هستند و برای رسیدگی به حال بیماران روستایی این نهاد از محل موردی به آن‌ها کمک می‌کند.

اهرابی بابیان اینکه فعالیت‌های کمیته امداد در سه بخش بهداشتی، بیمه درمان پایه و بیمه مکمل درمان ارائه می‌شود، اظهار کرد: اکثریت جامعه هدف کمیته امداد خراسان شمالی افراد سالمند هستند که نیازهای سلامت و بهداشتی آن‌ها نیز تشدید می‌شود؛ بر این اساس این خدمت موردتوجه ویژه کمیته امداد قرار دارد.

وی با اشاره به سرفصل‌های فعالیت‌های بهداشتی کمیته امداد برای خدمات‌رسانی به مددجویان گفت: خدمات درمانی و بهداشتی این نهاد در قالب آموزش‌های سلامت، اهدای اقلام بهداشتی، احداث و بهسازی سرویس‌های بهداشتی، ارائه خدمات بهداشتی در اردوگاه‌ها، رفع سوءتغذیه کودکان کمتر از ۶ سال، معاینات دوره‌ای از مجریان طرح‌های اشتغال، بهداشت دهان و دندان و ارزیابی سلامت زنان سرپرست خانوار موردحمایت ارائه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی بابیان اینکه کمیته امداد تلاش می‌کند با حمایت و همکاری خیران مشکلات جامعه هدف موردحمایت خود را به حداقل برساند، گفت: هم‌اکنون بیش از ۵۷ هزار نفر از اهالی این استان تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که از این نهاد ماهیانه کمک‌معیشت دریافت می‌کنند.

اهرابی افزود: طبق برنامه‌های کلان کمیته امداد در حوزه بهداشتی و سلامت خانواده‌های مددجو هم‌اکنون حدود ۱۶ هزار نفر از مددجویان شهری کمیته امداد خراسان شمالی تحت پوشش بیمه درمانی هستند.

کد مطلب 3893129

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